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▲今年已47歲的哈遠儀，看起來依舊年輕有活力。（圖／翻攝自哈遠儀臉書）

今（10）日是中華民國國慶日，總統府前廣場一早9點正式舉行國慶大典，而今年主持典禮的是中視主播哈遠儀、戴立綱，許多收看線上直播的民眾，都紛紛誇讚哈遠儀的氣質和儀表，還有人留言：「這個美女是誰啊？」其實哈遠儀入行已超過20年，台大新聞研究所畢業的她，資歷相當深厚；哈遠儀的家世背景也不簡單，祖父哈虎文是民國53年國慶大典的「英雄大隊」指揮官。47歲的美女主播哈遠儀外型十分凍齡，今日她身穿一件酒紅色典雅禮服，與戴立綱攜手主持國慶大典。只見哈遠儀白皙皮膚，一雙大眼炯炯有神，看到她站在台上，讓粉絲直呼賞心悅目，也紛紛好奇哈遠儀的身家背景。哈遠儀從小成績就很優異，一路從中山女高考上台大經濟學系，又繼續念新聞研究所，碩士畢業。而她在念書期間，約2000年左右，也早已進到電視台工作，一開始從基層做起，直到2012年才接替沈春華，成為中視新聞全球報導的平日主播。她還主持過《改變的起點》、《庶民大頭家》等節目，今年則是她首度挑大樑，站上國慶大典主持舞台。而哈遠儀的家庭背景也不簡單，祖父哈虎文是空軍飛行官，打過國共內戰，退守來台後，也在高雄岡山擔任教官。民國53年時，哈虎文更在「國光演習」閱兵大典中，擔任「英雄大隊」的指揮官，讓全家人與有榮焉。哈遠儀說這些史料至今都還存放在家中，她更透露自己的父親與弟弟也都曾為國慶大典服務過，這次能成為主持人，讓她感動不已，也讓今年的主持任務多了一層三代傳承的特殊意義。