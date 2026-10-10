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2015年推出的台劇《珍珠人生》，是翻攝自前童星紀寶如的自傳書《愛，逆轉勝》，劇情展現了她人生中缺愛、破碎、遇人不淑的點滴，本劇由已故女星楊可涵（暱稱：小白兔）主演，不過因為劇情過於沉重，再加上她本身就受精神疾病困擾，使得她在演完戲不久後就輕生離世，讓許多劇迷多年後再看到劇中片段，都還感到非常心痛。一名網友在Threads回憶自己正在看《珍珠人生》片段，其中是紀珍珠（楊可涵 飾）喪夫後，照鏡子時被老公身影纏住，告訴她：「來不及了，因為錯誤已經造成了，妳說再多的對不起我都不可能原諒你。」下一秒纏上的則是李亮瑾，她告訴小白兔，「我告訴過你，我們母女倆都一樣，一輩子受到詛咒，這輩子過得亂糟糟，要被別人嫌棄，尤其是妳，妳不配得到別人的愛，什麼天才童星紀珍珠，根本是殺人兇手紀珍珠。」而楊可涵就像是任人宰割的小白兔，只能邊哭但卻無能為力。也許是因為改編紀寶如真實故事的人生劇本，太過真實也太過沉重，再加上楊可涵本來就長期受憂鬱症困擾，也有多次自殺經驗，演完《珍珠人生》之後，她就因為入戲太深自殺離世，得年27歲。網友回顧《珍珠人生》片段曝光後，也吸引許多劇迷留言，「真的很愛這部，但它間接帶走了我從以前到現在最喜歡的演員」、「這齣我看到一半看不下去，根本台版一公升的眼淚」、「這一段真的太虐心了！因為是紀寶如真實經歷改編，看起來更加沉重」、「我後來幾乎不敢再看這部戲。」紀寶如從小被奶奶發掘成「台灣第一童星」，五歲就出道的她，為了保住飯碗，被奶奶帶去私人診所打抑制生長針，身高從此停在149公分、維持童音童顏，就連學校也不讓她去上，只為了讓她能夠多工作一些。19歲時，她認識了余天三弟余龍，未婚懷孕生下三個小孩，為了跟對方退出演藝圈，後來男方意外死亡，紀寶如輾轉於各種工作，個性也愈加扭曲，還多次自殺失敗，後來信仰基督教後跟過去的自己和解，出版自傳《愛，逆轉勝》，現為台灣優質生命協會秘書長。