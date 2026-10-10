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今天是中華民國國慶日，身兼慶籌會主委的立法院長韓國瑜在致詞尾聲時脫稿演說，直言總統賴清德「有政治潔癖」，愛惜自身羽毛跟民主，他也一樣，不喜歡貪污、腐敗、亂搞，但是賴清德執政，若沒辦法解決現在立法跟行政兩院對立，未來民生受到重大傷害，「我們台灣的民主，絕對不能被全世界，認為是假民主 真獨裁，大家說對不對」，隨後台下民眾大喊「對」。韓國瑜在致詞尾聲時脫離原先提供給慶籌會的致詞內容，直言今天115年中華民國國慶，他要許下三個願望，第一個是「台灣安全」、第二個是「人民有錢」、第三個是「民主萬歲」。韓國瑜說，中華民國生日，他許下了「民主萬歲」，幾十年來大家把民主的磚頭 一面一面的砌上去，這是幾代人的努力，今天台灣是一個民主的大牆，但是不能破壞，當破壞這個民主大牆，他就不是一塊一塊，他是整面牆會倒下來，所以愛護民主、守護民主，是朝野兩黨全國同胞共同承擔。韓國瑜說，已經看到台灣民主發生了裂痕，去年大罷免，所有主要的反對黨立法委員全部被罷免，這不是民主，這是政治完全一場獵殺。今年又看到危機出現，立法院身為全國最高民意機構，通過了三讀法律案，行政院長不副署，親愛的好朋友，將來憲法老師在教憲法，在每一個學校，他不知道這個憲法要怎麼教下去，教到行政總統立法之間，這會變一個負面教材。韓國瑜說，他希望賴總統，大家可以觀察到，賴是有政治潔癖，愛惜自身羽毛、民生，他也一樣，都不喜歡貪污、腐敗、亂搞，但是賴清德總統執政，如果沒有辦法解決現在立法跟行政兩院的對立，未來民生受到重大傷害，台灣的民主，絕對不能被全世界，認為是「假民主 真獨裁」。韓國瑜說，他希望賴清德、卓榮泰靜下來，就像在場的陳水扁前總統說了一句話，他非常認同，「政治一定會衝突，衝突、妥協、進步 」，現在發生衝突，行政立法大家坐下、靜下心，有時間，大家也有這個意願，把它妥協解決，讓台灣的民主再一次進步，「我對卓榮泰院長有信心，我對在野黨的配合度我也有信心，我們希望台灣的民主是繼續進步」。