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身兼慶籌會主委的立法院長韓國瑜今（10）日在國慶大會致詞尾聲時脫稿演說，稱要為中華民國許下三個願望，其中一個是「人民有錢」。他說，身為執政黨，經濟部官員要了解，絕對不能讓台灣經濟發展，高科技笑哈哈、傳統產業苦哈哈，讓台灣產業均能發展，人人有賺錢機會。韓國瑜在致詞尾聲時拖離原先提供給慶籌會的致詞內容，直言今天115年中華民國國慶，他要許下三個願望，第一個是「台灣安全」、第二個是「人民有錢」、第三個是「民主萬歲」。針對「人民有錢」，韓國瑜說，今年上半年出口貿易不得了、一片長紅，但是當人們看到牆壁在濕的時候，就知道明後天天上要下雨，看到經濟這麼衝的時候，身為執政黨，經濟部門的官員要了解，絕對不能讓台灣的經濟發展，「高科技笑哈哈，傳統產業苦哈哈」。韓國瑜說，關鍵點要在傳統產業、觀光產業、文創、醫療以及農民、漁民這些基層，讓台灣的產業能均衡發展，人人有賺錢致富的機會