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偏鄉地區人力、交通往來 石崇良：須納入討論

台北市長蔣萬安日前宣布，規劃台北松山機場遷移，300公頃用地將用做AI園區，住宅及公園。有醫師在臉書直指「松山機場若要遷，台東醫療會先垮。」衛福部長石崇良今（10）日受訪時表示，松山機場是離島及偏鄉地區主要的醫療後送機場，這必須在討論中被納入的。對於蔣萬安宣布台北松山機場遷移，台東基督教醫院醫師劉漢鼎在臉書提到，「松山機場若要遷，台東醫療會先垮」。醫師指出，在台東工作的醫師中，有不少人是「空中飛人」，平日搭機到台東上班，假日再飛回台北和家人團聚。劉漢鼎指出，台鐵北東單程常需要花4至5個鐘頭，連假時又常一票難求，時間和精神成本太高，一旦遷移松山機場，我相信不少將飛機當巴士搭的醫師會選擇離開。台東都蘭診所院長余尚儒提到，除了醫護要常往來台北開會、上課等，或是住在北部，需要定期到台東支援，可能就會因此影響其意願。另外是病人需要坐飛機到台北看病，因此患者就醫權益也是需要考慮的。余尚儒指出，松山機場不僅是偏鄉、離島居民的需求，未來或許也有更多的交通功能。石崇良提到，對離島而言，醫療後送有合作的定翼飛機等航空器，都是以松山機場為主要後送機場，對於醫師擔憂往返偏鄉地區的人力、交通往來問題，都凸顯這項議題需要更廣泛、詳細的討論及規劃，也是必須在討論中被納入的。目前離島、偏鄉的後送機制，石崇良指出，以金門、馬祖而言，主要後送到松山機場，澎湖則可能往台北、台中或高雄；東部則幾乎都是送往台北；而緊急後送也以台北為優先選擇，因此往返交通成本需要一起考慮。