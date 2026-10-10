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身兼慶籌會主委的立法院長韓國瑜今（10）日在國慶大會致詞尾聲時脫稿演說，直言國慶日要許三個生日願望，第一個是「台灣安全」。要鞏固台灣安全，呼籲全國同胞要全力捍衛保護中華民國、保護自由民主、維護好美台關係、維護兩岸和平，更直言「我們國家的安全，跟美國非常非常非常的重要，這個騙不了」。韓國瑜說，1950年，美國前總統杜魯門下令第七艦隊保護台灣之後， 70多年來，國家的安全跟美國非常、非常、非常的重要，這個騙不了。有的人懷疑美國，有的人信任美國，有的人喜歡美國，有的人不喜歡美國，但是美國的支持對台灣的安全非常重要，所以要維護好美台關係。韓國瑜稱，聯合國193個會員國，地球上50個國家直接、間接捲入戰火，世界並不太平，親愛的好朋友，一生所愛的人都在島上，一生最美好的回憶也在台灣這塊土地，一生奉獻打拚的目標也是維護台灣這片土地，絕對不能發生戰爭，呼籲國人同胞，第一個願望就是呼籲台灣的安全。