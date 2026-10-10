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▲史瓦帝尼籍的孟家安（左）長相神似好萊塢巨星「甜茶」提摩西·夏勒梅（右）。（ 圖／翻攝畫面、擷取自提摩西IG）

雙十國慶日，銘傳大學的禮賓大使負責接待貴賓接待、引導任務，今年依舊有很多的明星臉，其中一位同學，來自有台灣友邦史瓦帝尼的孟家安，因為長相神似好萊塢巨星「甜茶」提摩西·夏勒梅（Timothée Chalamet）引發討論。今（10）日活動開始前，孟家安接受訪問時表示，他希望將甜茶努力的態度及精神放入禮賓當中。孟家安就讀銘傳大學國企學程2年級，身高176公分、史瓦帝尼籍。精通中文、英文、法文等三國語言，因此獲選為今年的禮賓人員。因五官深邃、頭髮是捲髮造型，被說有明星臉，他本人相當開心強調，他很欣賞「甜茶」的作品，像是《沙丘》跟《旺卡》，我希望能學習他努力的態度以及精神，放入禮賓當中。另外，就讀銘傳金融科技應用學系2年級的許竹爭，身高168公分，五官柔和，被認為像韓國演員金高銀。對此，許竹爭說，她從高中就被說像金高銀，很欣賞她在電影《破墓》中演出。這次第一次擔任禮賓大使有些緊張，但期許自己能用心對待每一位國慶嘉賓。