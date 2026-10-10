雙十國慶煙火今（10）日晚間登場，台北101煙火預定晚上10點舉行，展演約14分鐘，據中央氣象署發布的信義區鄉鎮天氣預報，國慶日整體天氣為陰天至多雲，氣溫適中，整體感受舒適，非常適合民眾安排戶外活動與觀賞煙火，風向則是偏東風，建議民眾前往上風處，以免觀賞視線不良。
氣象署預報顯示，10月10日國慶日，信義區白天氣溫約在24度至28度之間，降雨機率為20%；晚上6點至10點，氣溫降到25度至26度左右，降雨機率下降至10%，呈現陰時多雲的穩定天氣；整體而言雨勢威脅低，但由於戶外體感稍有涼意，氣象署提醒前往現場的民眾仍可隨身備妥輕便雨具與保暖外衣。
在攸關煙火觀賞品質的風向與風力方面，氣象署資料指出，國慶白天信義區主要吹東北風；到了夜間煙火施放時段，風向將轉為偏東風，風速約為每秒2至4公尺（蒲福風級2至3級）。
由於夜間風向為偏東風，煙火產生的煙霧預計會往西方或西南方擴散，建議計畫前往現場的民眾，可優先選擇台北101東側或上風處的觀賞點，如象山或彩虹河濱公園方向，捕捉最清晰耀眼的煙火畫面。
📍國慶日台北101「ONWARD TAIWAN 一起點亮台灣」相關資訊
範圍：今年台北101國慶展演與台北市政府聯合舉辦，展演空域包括台北世貿一館、台北君悅酒店上空。
煙火施放時間：10月10日22:00
展演時長：14分鐘
展演內容：1分鐘序幕煙火+10分鐘無人機主秀+3分鐘壓軸煙火
最佳觀賞區：台北市政府前廣場、國父紀念館。
我是廣告 請繼續往下閱讀
由於夜間風向為偏東風，煙火產生的煙霧預計會往西方或西南方擴散，建議計畫前往現場的民眾，可優先選擇台北101東側或上風處的觀賞點，如象山或彩虹河濱公園方向，捕捉最清晰耀眼的煙火畫面。
範圍：今年台北101國慶展演與台北市政府聯合舉辦，展演空域包括台北世貿一館、台北君悅酒店上空。
煙火施放時間：10月10日22:00
展演時長：14分鐘
展演內容：1分鐘序幕煙火+10分鐘無人機主秀+3分鐘壓軸煙火
最佳觀賞區：台北市政府前廣場、國父紀念館。