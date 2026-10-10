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力讚蔡英文兩大觀點 盧秀燕點名賴清德參考

▲台中市國慶升旗典禮，藍綠市長參選人皆到場。（圖／台中市政府提供，2026.10.10）

前總統蔡英文8日在美國史丹佛大學發表演講，談及兩岸關係與領導人的政治風格，相關言論被外界解讀為暗批總統賴清德。台中市長盧秀燕今（10）日大讚蔡英文的演講「發人深省，非常重要」，尤其認同「身為國家領導人要克制」及「重視經濟均衡」兩大觀點，更直接點名「蔡總統講得非常好，賴總統應該要參考。」蔡英文日前出席史丹佛大學胡佛研究所舉辦的論壇，並以「新聞標題之外的台灣：在台灣民主實踐中建立韌性」為題發表演講。她談到自己擔任總統期間，曾被形容「很無聊」，但在政治日益兩極化、挑釁往往比克制更容易吸引關注的時代，「無聊」有時反而有其價值。她並指出，克制、耐心，以及願意在分歧中尋找共同點，都是領導者需要具備的態度。蔡英文這番談話被外界解讀為暗批賴清德。盧秀燕今天在國慶升旗典禮後受訪時，被問及蔡英文談到領導人應具備克制能力，以及經濟發展成果分配不均可能引發民怨等觀點，是否意有所指，大讚「蔡總統這次的演講發人深省，非常重要！」盧秀燕進一步分析，蔡英文在演講中特別提出兩個值得重視的觀點，第一是身為國家領導人應該有所克制，第二則是必須重視經濟均衡發展，避免富者越富、貧者越貧。盧秀燕直言「我認為蔡總統講得非常好，賴總統應該要參考。」值得注意的是，盧秀燕上午才在台中市國慶典禮中提出具有國政高度的「5個堅持」，並強調「不管我的職位如何改變，這5個堅持是我堅定不移的信念」，被視為她布局2028以來，少見直接談及未來政治立場的重要表態。典禮結束後，她隨即針對蔡英文演講及賴清德的領導風格發表看法，也讓這番談話增添政治聯想。從典禮上提出「5個堅持」，到受訪時稱讚蔡英文、點名賴清德應參考，以往「上班時間不論談政治」的盧秀燕，接連釋出政治訊號。現場人士將此解讀為她可能藉由「友蔡打賴」，為外界關注的爭取2028總統選舉門票暖身。