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▲總統賴清德牽著妻子吳玫如一同步入國慶典禮。（圖／記者朱永強攝 ,2026.10.10）

▲115年國慶大會旋翼機吊掛國旗進場。（圖／攝影中心）

▲總統賴清德在國慶典禮上發表演說。（圖／記者朱永強攝 ,2026.10.10）

雙十國慶大會今（10）日登場，總統賴清德致詞時表示，中國持續以軍事與灰色地帶行動施壓，企圖改變台海現狀，面對威權擴張，台灣的堅持，不只關乎自己的生存，也關乎國際社會是否仍然相信：武力不能凌駕規則，強權不能剝奪人民決定未來的權利；他強調，台灣珍惜和平，但不會放棄自由；台灣願意交流，但不會接受矮化，台灣展現決心，不讓威權侵蝕民主，不讓恐懼取代自由，以堅定而負責任的行動，守護台海與印太的和平穩定現狀。中華民國115年國慶大會上午在總統府前登場，包含國慶籌備委員會主任委員、立法院長韓國瑜、副總統蕭美琴、前總統陳水扁、前副總統呂秀蓮、親民黨主席宋楚瑜、民眾黨主席黃國昌、時代力量主席王婉諭等人均到場。賴清德表示，今年是台灣總統直選30週年。30年前，面對飛彈威脅，台灣人民依然勇敢走進投票所，完成台灣人民「當家作主」的百年追求，用手中的選票告訴世界：這個國家的主人，是人民；台灣的未來，要由台灣人民自己決定。賴清德提到，30年來，台灣走過民主轉型，經歷政黨輪替，也承受許多挑戰。今天，更加確信，自由民主與經濟發展不會背道而馳，台灣越是擁抱民主、迎向世界，就越能創造繁榮，也越有能力為世界做出貢獻。賴清德指出，過去一年，世界並不平靜，戰爭與威權持續擴張，全球經濟面臨關稅、能源與紅色供應鏈的多重挑戰，然而，台灣沒有退縮，反而在變局中站穩腳步，展現令人驕傲的韌性。賴清德接著提到，台灣健兒在亞運表現精采以及亮眼的經濟表現、外交表現等，而這些成就，毫無疑問，屬於2300萬台灣人民；也是政府攜手無數台灣人民，不分領域，共同努力，一點一滴所勤奮打拚的成果。「在戰爭與威權擴張、全球秩序快速變動的時代，台灣應該成為什麼樣的國家？」賴清德說，他的答案是：勇敢自信的打造「山巔之城」，這不是對自己的讚美，而是對國家未來的期許，也是台灣願意承擔的責任。賴清德提到，山巔之城，是建造在護國群山之上，是民主治理的美好成果，讓人民在堅實的基礎上安心生活；因此，一座山巔之城不能只有耀眼的天際線，更要有穩固的地基，而台灣的地基，就是人民的生活，國家是否進步，不能只看產值與出口，更要看勞工待遇有沒有提高、家庭負擔有沒有減輕、長輩是否受到照顧，以及年輕人是否相信，努力就能創造更好的未來，因此，政府以務實治理，推動加薪、減稅、增福利、少負擔，讓這個國家裡的每一個人，都能站得穩、過得好。賴清德接著細數政府政績，包含「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，如推動0到18歲成長津貼，以及推動「健康台灣」、百萬租屋家庭支持計畫」、「跨國勞動力精進方案」、「新世代反毒策略行動綱領」等。賴清德提到，山巔之城，必須固若金湯，全民團結一心，是維護印太和平與穩定的關鍵力量，就像鹽雖微小，卻能調和百味、防腐保鮮，台灣的國土不大，「但我們守護民主、自由、人權及法治，不讓威權侵蝕珍貴的普世價值」。賴清德比擬，就像鹽雖微小，卻能調和百味、防腐保鮮，台灣的國土不大，「但我們守護民主、自由、人權及法治，不讓威權侵蝕珍貴的普世價值；我們不求霸權，也不追求支配他人。我們深知衝突的代價，因此選擇以堅持和平為己任，做國際社會可信賴的穩定力量」。不過，賴清德說，和平不能只靠願望，包容也不能成為侵略者得寸進尺的理由，中國持續以軍事與灰色地帶行動施壓，企圖改變台海現狀，面對威權擴張，台灣的堅持，不只關乎自己的生存，也關乎國際社會是否仍然相信：武力不能凌駕規則，強權不能剝奪人民決定未來的權利，因此，政府持續推動國防改革，強化不對稱戰力，發展國防自主產業，讓半導體、資通訊與精密製造的優勢，轉化為守護國家的力量。賴清德續說，政府也透過全社會防衛韌性的準備，整合中央、地方與民間量能，提升能源、通訊、交通、金融、糧食與醫療的持續運作能力，「讓危機來臨時，社會能夠穩定運作，人民知道如何保護自己、協助彼此」。賴清德說，他要感謝所有國軍官兵、後備軍人、警察、消防、醫護、民防，以及參與演練的國人，「你們每一次認真的準備，都是為台灣的和平，多築起一道防線」，政府增加國防投資，不是為了挑釁，而是為了嚇阻戰爭；強化自我防衛，不是放棄對話，而是確保對話能在對等、尊嚴的基礎上進行。賴清德提到，樂見美中透過對話來管理競爭，降低衝突及戰爭的風險，但是也必須指出，要維護區域的安全、和平與穩定，不但要正確理解歷史的發展，絕不容許扭曲二戰歷史，也要尊重台灣人民生存的權利，更要結合印太地區民主國家的共同力量，不讓區域和平穩定的現狀被改變，「台灣珍惜和平，但不會放棄自由；台灣願意交流，但不會接受矮化」；他強調，台灣展現決心，不讓威權侵蝕民主，不讓恐懼取代自由，以堅定而負責任的行動，守護台海與印太的和平穩定現狀。賴清德也呼籲，再過不久，將迎來九合一地方選舉，「選賢與能、不受威脅利誘是我們共同的責任；政黨可以競爭，意見可以不同，但我們立足的台灣，不應因此被分割」，山巔之城，不是因為沒有分歧才發光，而是因為即使意見不同，大家仍然尊重彼此，相信制度，也願意共同守護國家。賴清德表示，總統的權力，來自人民的託付；總統的責任，就是凝聚力量，帶領國家向前，他會以務實治理，築起山巔之城；以堅定的民主與防衛力量，成為守護和平的鹽；以創新、平等與良善，成為溫暖世界的光，「各位國人同胞，讓我們團結一起，為下一個30年的台灣：打下更堅實的基礎，更有力的競爭優勢，讓下一代站得更穩、走得更遠」。