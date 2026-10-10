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傳統豪門紐約洋基隊在美聯分區賽遭坦帕灣光芒隊0：3橫掃淘汰，以屈辱的樣子結束賽季。季後賽失利引爆紐約媒體與球迷的怒火，不僅總教練布恩（Aaron Boone）與總管凱許曼（Brian Cashman）面臨強烈的撤換聲浪，陣中主力將也傳出異動。除了傷病纏身的老將「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）面臨走人危機外，合約到期的明星內野手齊森姆（Jazz Chisholm Jr.）也進入離隊倒數，美媒更爆料洛杉磯天使隊有望成為他的新東家。洋基隊在例行賽尾聲一度展現衝勁，並在外卡系列賽淘汰宿敵紅襪，給外界有望衝擊世界大賽的期待。然而進入分區系列賽後，面對美聯東區龍頭光芒隊，洋基打線陷入集體低潮。在當家隊長賈吉（Aaron Judge）無緣季後賽名單下，最終遭光芒直落三淘汰。隊長賈吉賽後沉痛表示，球隊必須進行大刀闊斧的改變：「如果我們有不足的地方，無論是球員還是工作人員，都必須主動去尋求突破。」洋基自2009年奪冠後已多年無緣金盃，據《The Athletic》報導，不少球迷與媒體正強烈要求老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）開除布恩與凱許曼。除了管理層動盪，洋基今夏的自由球員市場同樣充滿變數。本季出賽137場、繳出19轟、55分打點與.231打擊率的明星內野手齊森姆，合約即將到期。齊森姆在今年季後賽不論在攻守兩端表現皆不盡理想，甚至兩度遭總教練布恩棄用，雙方續約前景並不樂觀。知名體育媒體《Bleacher Report》記者巴克利（Zach Buckley）撰文指出，若洋基不與齊森姆續約，本季僅拿62勝100敗、美聯戰績墊底的洛杉磯天使隊將是齊森姆的首選下家。巴克利分析，急於補強戰力翻身的天使隊，很有可能在自由市場開出高價合約搶人。此外，聖地牙哥教士隊與多倫多藍鳥隊也被列為潛在競爭者。此外，擁有現役最多456支全壘打紀錄的史坦頓，本季因右小腿拉傷幾乎完全缺席，例行賽僅出賽24場。分區系列賽賽強行復出擔任代打，卻吞下2打數2次三振的慘澹成績。美媒《ClutchPoints》分析，史坦頓大概率已不在洋基隊的未來藍圖中，2027年能否順利回歸仍是未知數。