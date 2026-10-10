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身兼慶籌會主委的立法院長韓國瑜今（10）日在國慶大會致詞尾聲時脫稿演說，直言國慶日要許三個生日願望，第一個是「台灣安全」。要鞏固台灣安全，呼籲全國同胞要全力捍衛保護中華民國、保護自由民主、維護好美台關係、維護兩岸和平。韓國瑜說，不管喜歡不喜歡，兩邊同文同種，「我們有一千個一萬個理由，維護好兩岸和平」。韓國瑜在致詞尾聲時脫離原先提供給慶籌會的致詞內容，直言今天115年中華民國國慶，他要許下三個願望，第一個是「台灣安全」、第二個是「人民有錢」、第三個是「民主萬歲」。韓國瑜說，「台灣安全」要怎麼做，呼籲全國同胞要全力捍衛保護中華民國、保護自由民主、維護好美台關係、維護好兩岸和平。針對維護兩岸和平，韓國瑜說，不管喜歡不喜歡，兩邊同文同種，「我們有一千個一萬個理由，維護好兩岸和平，我們沒有一個理由去迫害這個和平」。韓國瑜直言，大家過一樣的節慶、拜一樣的神佛，甚至祭祖、清明節，還有共同的祖先，絕大多數的台灣同胞不希望打仗，希望平平安安的過自己的日子，也希望兩岸和平交流，所以兩個維護、保護，一定是台灣安全此時此刻最重要，保護中華民國、保護民主自由，維護美台關係，維護兩岸和平。