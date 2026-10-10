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▲釀酒人火球王牌米肖羅斯基（Jacob Misiorowski）預計在國聯冠軍賽G1先發，將考驗道奇打線。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇將在國聯冠軍賽連續第2年對上密爾瓦基釀酒人，持續挑戰世界大賽3連霸。不過，道奇陣營賽前不敢輕敵，3.65億美元MVP強打貝茲（Mookie Betts）直言，今年的釀酒人已經比去年更強；總教練羅伯斯（Dave Roberts）也坦言，釀酒人打的是非常難被破解的團隊棒球，「他們完全不怕我們。」去年國聯冠軍賽，道奇以4連勝橫掃釀酒人，順利挺進世界大賽，並完成隊史罕見的世界大賽2連霸。其中最具代表性的一戰，就是大谷翔平（Shohei Ohtani）在G4上演單場3響砲，投球端又繳出6局10K無失分的鬼神級二刀流演出。不過，今年釀酒人已經不是去年那支被橫掃的球隊。他們例行賽拿下103勝，高居大聯盟第一，也再度刷新隊史單季最多勝紀錄。道奇雖然仍是衛冕軍，但面對這支整體戰力明顯提升的對手，隊內從球員到教練都強調，不能用去年劇本看待今年系列賽。貝茲受訪時表示，外界不該把今年釀酒人和去年簡單劃上等號。他強調，釀酒人累積更多季後賽經驗，也變得更強，無論小球戰術、長打火力、投球、跑壘，各方面都做得相當出色。貝茲說：「你必須把這兩次對決完全分開來看，他們累積了更多經驗，也變得更強了。」對於外界把釀酒人形容成挑戰巨人歌利亞的大衛，貝茲並不認同。他指出，只要看過釀酒人上一輪對教士的系列賽，就會知道這種說法並不符合事實。換言之，釀酒人不是弱勢黑馬，而是本季戰績最好的球隊之一，道奇沒有任何輕敵本錢。貝茲也特別談到即將在國聯冠軍賽G1先發的釀酒人火球王牌米肖羅斯基（Jacob Misiorowski）。他認為，米肖羅斯基今年更加成熟，已經不是單靠天賦與球速壓制打者的投手。貝茲表示：「我認為他一直都很強，今年他長了一歲，也更聰明了。他知道要做什麼才能成功，也很有企圖心，做了很多調整。就像我說的，他們全隊從上到下都很有天賦，也非常渴望贏球。」米肖羅斯基具備頂級球速與三振能力，將是道奇打線在系列賽一開始就必須面對的難題。對近況不穩的大谷、貝茲與弗里曼（Freddie Freeman）等核心打者來說，G1能否盡快適應他的球威，將直接影響系列賽開局。不只貝茲，道奇總教練羅伯斯也對釀酒人評價很高。他表示，釀酒人的打法不是單純小球，也不是只靠拚勁，而是投手、守備、跑壘、擊球內容都很完整的團隊棒球，因此很難找到明確破解方式。羅伯斯指出，釀酒人三振不多，能把球確實打進場內，也具備足以把球轟出牆外的打者，包括康崔拉斯（William Contreras）與包爾斯（Jake Bauers）都必須特別提防。羅伯斯說，釀酒人每個打席都能展現高品質內容，並且確實執行棒球應有的打法，「這不只是所謂的小球戰術，也不單純是靠著頑強拚搏來打球，他們打的就是最純粹的棒球。」