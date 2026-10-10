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身兼慶籌會主委的立法院長韓國瑜今（10）日在國慶大會致詞尾聲時脫稿演說，直言台灣現在人心混亂，台灣最大的問題，是小小的台灣島上思想分歧，「有一部分台灣人想把台灣變成美國51州、有一部分台灣人想把台灣變成日本第5個大島，有一部份台灣人想把台灣變成中國第31個省」；拜託各政黨領袖不能火上澆油。韓國瑜在致詞尾聲時脫離原先提供給慶籌會的致詞內容，直言今天115年中華民國國慶，他要許下三個願望，第一個是「台灣安全」、第二個是「人民有錢」、第三個是「民主萬歲」。韓國瑜說，世界並不太平，親愛的好朋友，一生所愛的人都在島上，一生最美好的回憶也在台灣這塊土地，一生奉獻打拚的目標也是維護台灣這片土地，絕對不能發生戰爭，呼籲國人同胞，第一個願望就是呼籲台灣的安全。韓國瑜直言，台灣現在人心非常混亂，身為立法院長他時常心懷憂慮，台灣最大的問題，小小的台灣島上思想是分歧的，有一部分台灣人想把台灣變成美國變成51州，有一部份台灣人想把台灣變成日本第五個大島，有一部份台灣人想把台灣變成中國第31個省。韓國瑜說，大家思想這麼混亂，拜託各政黨領袖，絕對不能在火上澆油，在國家認同、意識形態只有一個目標，化解一切分歧、集中所有力量、心力，一起捍衛中華民國。