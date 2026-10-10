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▲除了吳鳳，邰智源（如圖）同樣每年都會準時慶祝雙十國慶日。（圖／邰智源IG@taitaihome）

今（10）日是中華民國雙十國慶，全台各地與中央舉辦多項慶祝活動，土耳其裔男星吳鳳在台灣生活滿20年，稍早他也在臉書發文祝賀，表示今年是他在台灣過的第20個國慶日，「看著台灣的民主、自由與蓬勃發展，心中滿滿都是驕傲與感動」，已順利取得中華民國身分證的他，也承諾未來攜手守護屬於我們的家園與主權。吳鳳在每年的雙十國慶都準時祝賀，今年也不例外，一早他在臉書上PO出與國旗的合照，直呼：「算一算，這已經是我在台灣過的第20個國慶日。」文中吳鳳感性表示，看著台灣的民主、自由與蓬勃發展，心中滿滿都是驕傲與感動，已於2018年取得中華民國身分證的他，也喊話：「未來的每一步，我們依然會留在這塊土地上，攜手守護屬於我們的家園與主權。」期許自由常在，願台灣的未來永遠明亮閃耀。2006年來到台灣發展的吳鳳，曾以節目《愛玩客》獲得第47屆金鐘獎「行腳節目主持人獎」，2015年與台灣妻子結婚、生子，至今已經在台灣生活20年，並且深愛這片土地，讓許多網友感動不已。不只發文表達愛台灣，吳鳳過去也用行動證明，去年花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，他當時也化身「鏟子超人」，替災民清理家園，展開連續3天的救災活動。吳鳳除了剷除淤泥，也協助運送食物，光是涼麵就發了至少1000碗，坦言雖然有點累，但跟著大家一起努力，讓他很有成就感。除了吳鳳，每年準時慶祝國慶日的還有邰智源，他在社群分享多張走訪台灣各地的照片，並寫下：「10月10日國慶日，祝福我們國家生日快樂，大家幸福平安。」讓粉絲們大讚：「每年國慶日都要來阿公下面打卡一起慶祝」、「阿公你最棒。」