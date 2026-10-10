我是廣告 請繼續往下閱讀

▲憲兵指揮部快速反應連在國慶典禮上表演。（圖／記者朱永強攝 ,2026.10.10）

對於立法院長韓國瑜今（10）日在國慶大會致詞時批評執政黨「假民主、真獨裁」等語，對此，黨政人士表示，將國家慶典變成政治攻擊舞台，令人難堪，也有失主持國家大典應有的分寸。韓國瑜上午在國慶大會致詞時許下3個願望，包括「台灣安全」、「人民有錢」、「民主萬歲」；他並直言，台灣民主已發生裂痕，去年大罷免不是民主，完全是場獵殺，今年國會三讀通過的法案，行政院長卓榮泰不副署，「台灣民主絕對不能被全世界認為是假民主、真獨裁」。對此，黨政人士表示，國慶是國人共同慶祝、向世界展現台灣的場合，韓國瑜身為立法院長及大會主席，卻在各國貴賓、駐台使節面前脫稿，以「政治獵殺」、「假民主、真獨裁」等選舉攻防語言指向執政團隊，將國家慶典變成政治攻擊舞台，令人難堪，也有失主持國家大典應有的分寸。黨政人士指出，韓國瑜一面呼籲政黨領袖不要「火上加油」，一面以激烈標籤加深對立；一面主張守護民主，一面將不同政治立場描述為「思想混亂」，這樣的發言，與其所宣稱化解分歧、集中力量的目標相互矛盾，相較之下，賴總統以更高格局訴諸團結，強調無論世代、職業或政治立場，「我們都立足同一個台灣，共同承擔讓國家更安全、社會更安定、人民生活更美好的責任，把焦點帶回國家與人民」。黨政人士說，面對即將到來的地方選舉，賴清德清楚指出，政黨可以競爭，意見可以不同，但台灣不應因此被分割，民主的可貴，在於即使存在分歧，仍尊重彼此、相信制度，共同守護國家。黨政人士強調，賴清德拉高回應的高度，以「權力來自人民託付、責任就是凝聚力量」回應韓院長的脫稿政治語言攻擊，展現國家領導人的高度，「國慶舞台上，誰在放大對立，誰在凝聚台灣，兩篇致詞已呈現鮮明對照」。