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▲譚松韻即便只是幫角色重新配音，她也忍不住又哭了一次，依舊很入戲。（圖／翻攝自微博＠兩小姐的便利貼）

陸劇《蘭香如故》大結局播畢，林府最終只剩譚松韻這個女主角獨活，讓許多粉絲看哭。而劇組也陸續放出幕後花絮，其中有一集因收音不佳，找回譚松韻重新幫自己飾演的「許蘭香」後製配音。只見譚松韻情到深處忍不住再度痛哭，不同於拍戲現場，還要穩住情緒，這次譚松韻在錄音間哭到雙眼紅腫、失聲，讓粉絲為之動容，直呼：「她入戲太深了…」譚松韻在《蘭香如故》中飾演「許蘭香」，是一名身分卑賤的丫鬟，後來靠自己的智慧成功贖身，擺脫奴籍，最後更逆襲成為林家當家主母。而她的另一層身分還是遭滅門的沈大學士女兒「沈嘉蘭」，改名換姓後，蘭香一直在尋找沈家人的屍骨葬在哪，因此當劉學義飾演的「林錦岐」帶她去拜沈家墓時，許蘭香忍不住掉淚，但她不能被識破身分，所以當下又不敢太過激動。譚松韻重新配音的正是這一集，只見她在錄音間忍不住痛哭，念台詞時也幾度差點破音，情緒相當濃厚，甚至雙眼哭到紅腫，讓粉絲看了相當心疼，紛紛留言：「譚松韻真的是實力派，一唸台詞就瞬間入戲」、「她在錄音間哭的感覺比現場拍戲時還慘，好心疼」、「這感染力太絕了」、「看她哭成那樣，她真的入戲太深了…」另外也有許多粉絲好奇，為什麼譚松韻「要幫自己配音」，其實主要是因為有時候拍攝現場在戶外，收音狀況不佳，還可能有周圍雜音，所以會請演員到錄音室再幫角色配一次，也有可能是後期微調台詞，也會需要重配。再另一種情況是，這個演員的原聲台詞不行，過不了關，就會找來聲線更加適合的其他配音員配音。