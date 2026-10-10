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才剛在名古屋亞運摘下銀牌的台灣滑板新星林逸凡，馬不停蹄轉戰巴拉圭，出征世界滑板公園式錦標賽。她在女子公園式準決賽以76.20分排名第8，順利搶進最終8強決賽，接下來將力拚站上頒獎台，也為2028年洛杉磯奧運之路累積更多積分。年僅14歲的林逸凡，才在名古屋亞運寫下台灣滑板隊史新頁。她在女子公園式項目勇奪銀牌，不僅成為本屆中華隊亮點之一，也締造台灣滑板隊史在該項目的首面亞運獎牌。結束亞運賽事後，林逸凡沒有太多休息時間，隨即奔赴巴拉圭參加世界滑板公園式錦標賽。林逸凡在本屆世錦賽資格賽拿下64.90分，以總排名第8晉級複賽。進入複賽後，她再度展現拿手動作與穩定完成度，繳出78.90分、排名第7的成績，從40名選手中脫穎而出，成功挺進準決賽。女子公園式準決賽共有16名好手競爭，包括日本、英國、巴西、西班牙與美國等國選手，整體強度相當高。林逸凡在第一趟就成功完成大招，拿下76.20分，暫居第8名。最終她以第8名卡進決賽，與排名第9的美國選手威特史坦僅差1.70分，驚險守住最後一張決賽門票。