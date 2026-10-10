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今（10）日是雙十國慶，雲林縣政府與斗六市公所舉辦「2026雙十國慶齊步GO」升旗健走活動，雲林縣長張麗善以及雲林縣長參選人、立委張嘉郡都到場和鄉親升旗、唱國歌，歡慶中華民國生日快樂。張麗善表示，這是最後一次以縣長身份主持國慶升旗活動，感謝國慶籌會主委、立法院長韓國瑜前年給雲林舉辦國慶焰火晚會的機會，這幾年也陸續舉辦了全中運與全運會，都讓雲林的能見度大大提升。張麗善指出，雲林子弟、今周刊董事長謝金河之前訪問她與矽品精密行政長簡坤義，簡坤義在訪問中透露非常看好雲林，不缺水、不缺電、不缺土地、也不缺人才。張麗善強調，雲林已經準備好迎接高科技產業，就像韓國瑜形容的像武當派，有後發先至的條件，不出十年可以看到轉變，希望可以留住年輕人，讓雲林子弟不再外漂。張嘉郡則祝福中華民國生日快樂、國運昌隆，也期盼國家持續進步、人民安居樂業，讓大家都能在這片土地上安穩生活，為家庭打拚、為台灣的未來共同努力。最後，也不忘宣傳雲林國際偶戲節，非常歡迎民眾把握國慶假期到雲林欣賞、走訪縣內景點，感受地方文化與觀光特色。她指出，透過節慶活動吸引民眾到訪，也能讓更多人認識雲林，進一步帶動地方觀光與產業發展。