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77歲資深歌手李炳輝曾以〈流浪到淡水〉走紅，近年歷經二度中風、長期痛風，仍堅持在淡水街頭賣唱、自食其力。陳謙文昨（9）日特地前往探訪，除了找來手風琴樂手伴奏、陪他合唱經典歌曲，也邀請他擔任2026《情歌若響‧有你有我》公益演唱會嘉賓，希望讓前輩在舒適的環境中，再次享受觀眾的掌聲。這場公益演唱會由陳謙文發起，攜手簡沛恩、方馨共同舉辦，桂田文化藝術基金會協力，將於11月6日在北流Legacy TERA登場。為了實踐關懷長輩與資深藝人的初衷，陳謙文透過台灣優質生命協會引薦，親自到淡水邀請李炳輝參與演出。談起邀約契機，陳謙文坦言：「其實每次在新聞上看到炳輝哥的報導，心裡都非常不捨。」李炳輝近年受病痛影響，手指關節變形、難以彎曲，也已難以負重彈奏手風琴，只能播放伴奏帶，在淡水渡船頭、菜市場等處演唱。這次探訪，陳謙文也重溫從小吃到大的淡水阿給與蝦捲，並特別安排專業手風琴樂手現場伴奏，陪李炳輝在河畔唱起〈流浪到淡水〉、〈愛拚才會贏〉及〈來去夏威夷〉等歌曲。熟悉的旋律吸引散步民眾與親子家庭駐足，大家跟著拍手、合唱，讓河畔變成一場小型音樂會。陳謙文也呼籲民眾給予李炳輝支持，表示只要天氣晴朗，前輩就會在淡水街頭演出，歡迎大家常來捧場。李炳輝現場也不忘開玩笑，向民眾介紹陳謙文：「他平常在三立、民視演戲，不過最近的角色多半都演反派壞人，尤其是碰到和漂亮女生演感情戲的時候，就變得特別壞！」一番話逗笑現場觀眾，也讓這次探訪多了輕鬆愉快的互動。活動名稱：2026 陳謙文 × 方馨 × 簡沛恩《情歌若響‧有你有我》讓愛巨續演唱會演出時間：11 月 6 日 18:30 入場 ｜ 19:00 正式開始演出地點：北流 Legacy TERA（台北市南港區市民大道八段 99 號）特別演出嘉賓：李炳輝