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在洛杉磯道奇與亞特蘭大勇士的分區系列賽G3現場，一名年輕的道奇球迷幸運接到界外球後，面對身旁觀眾起鬨喊著「送給小朋友」，他選擇高調回絕並與朋友歡慶，影片上傳後迅速突破數百萬次觀看，引發廣大網友正反兩極的激烈對立。一方網友認為確實沒有送小孩的義務，另一方面也有人覺得讓小孩高興一下不是更有意義嗎？還原事件經過，在道奇與勇士的分區系列賽第3戰中，一名身穿道奇球衣的年輕球迷在看台上接到一顆界外球。隨後周遭觀眾開始鼓噪，希望他能將球轉贈給身後的一名小男孩。該名道奇球迷超嗨跟朋友擊掌慶祝，甚至對著鏡頭大喊：「抱歉，我才不給小孩咧！」同伴也跟著大喊：「他就是這種狠角色！」並開心地拿起球合照。影片中，身後的小男孩則用羨慕又落寞的眼神看著這一切。這段畫面在社群平台X發酵後，短短12小時內就吸引數百萬人次觀看，留言區瞬間變成戰場。針對這起事件，美國媒體《Newsmax》報導指出，部分球迷痛批那名年輕人的行為「缺乏同理心，毀了那個小男孩特別的一夜」；但也有不少人站出來護航，認為接獲季後賽界外球對任何人來說都是一輩子難忘的時刻，並沒有義務因為道德勒索而放棄本該就屬於自己的權利。《Essentially Sports》也整理了社群上的熱戰，有些人認為：「那個小孩年紀太小根本不懂，大人帶回家100%是對的」、「大人也是花了錢進場的球迷，憑什麼附近有小孩就一定要送人？」另外一群人則覺得：「大人拿那顆球要做什麼？讓小孩子高興一下不是更有意義嗎？」根據大聯盟現行規定，觀眾在看台上合法接到的界外球或全壘打球，完全屬於該名球迷個人所有。雖然在大聯盟場邊，將球轉贈給身旁小朋友常被視為一種「溫馨故事」並獲得全場掌聲，但美媒也坦言，這種傳統文化與個人權益之間確實存在情感衝突。不過，美媒也對該名球迷堅持立場表示理解：「雖然承受來自周遭觀眾的巨大壓力，但他依然捍衛了自己的權益與這個難得的十月回憶。」隨著影片持續發酵，這場「界外球到底該不該給小孩」的論戰，恐怕短時間內還不會落幕。