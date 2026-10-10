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減害計畫有不同專業協作 石崇良：不要再干擾第一線人員工作

國民黨近日猛攻民進黨台北市長參選人沈伯洋過往談論的毒品政策，國民黨立委李彥秀竟稱「以後社工人員會在社區提供毒品」，引發眾怒。社工師公會全聯會發出聲明，怒批誤導大眾對第一線社工人員的專業認知，要求李彥秀道歉。石崇良則說重話，不要再讓口水扭曲減害計畫的推動，也請不要再干擾第一線人員工作。石崇良今（10）日出席社團法人臺灣物理治療學會與世界物理治療聯盟合辦「物理治療人工智慧全球高峰會」。會前接受媒體訪問，被問到近日李彥秀稱「以後社工人員會在社區提供毒品」的言論。他強調，「減害計畫不是鼓勵使用毒品」。石崇良直指，減害計畫中更不會要求社工去發放毒品，也要嚴正聲明，不要讓不需要的口水扭曲、干擾減害計畫的推動。石崇良說，減害計畫內容是從清潔針具的提供、美沙冬維持治療、復歸社會的協助，納入了許多專業人員；而社工主要扮演角色會是個案管理、家庭支持及社會資源的連結等。他強調，即便是現在也不會要求社工發放美沙冬。相關計畫有不同專業人員共同協作完成。石崇良呼籲，請大家要認清計畫跟各專業間所扮演的角色，因為所有人都是全心投入，協助藥癮者回歸社會，減輕毒品對身心健康的傷害、這些貢獻都令人非常敬佩。石崇良提到，請不要再去干擾第一線人員的工作，讓已經相當具有成效的計畫不要因為此事而倒退。