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身兼慶籌會主委的立法院長韓國瑜今（10）日在國慶大會致詞尾聲時脫稿演說，直言國慶日要許三個生日願望，分別是「台灣安全」、「人民有錢」、「民主萬歲」。他辛辣發言總統賴清德「政治潔癖」，若無法解決立法、行政兩院對立，未來民生會受到重大傷害，「台灣的民主，絕對不能被全世界，認為是假民主、真獨裁 」，更引用前總統陳水扁的話，「政治一定會衝突，衝突、妥協、進步」稱現在發生衝突，大家靜下心、有時間，也有意願把它妥協解決。韓國瑜今在國慶大會致詞結尾時脫稿，直言觀察賴清德有政治潔癖，愛惜自身羽毛跟民主，他也一樣，不喜歡貪污、腐敗、亂搞，但是賴清德執政，若沒辦法解決現在立法跟行政兩院對立，未來民生受到重大傷害，「我們台灣的民主，絕對不能被全世界，認為是假民主 真獨裁，大家說對不對」，隨後台下民眾大喊「對」。韓國瑜說，已經看到台灣民主發生了裂痕，去年大罷免，所有主要的反對黨立法委員全部被罷免，這不是民主，這是政治完全一場獵殺。今年又看到危機出現，立法院身為全國最高民意機構，通過了三讀法律案，行政院長不副署，親愛的好朋友，將來憲法老師在教憲法，在每一個學校，他不知道這個憲法要怎麼教下去，教到行政總統立法之間，這會變一個負面教材。韓國瑜說，他希望賴清德、卓榮泰靜下來，就像在場的陳水扁前總統說了一句話，他非常認同，「政治一定會衝突，衝突、妥協、進步 」，現在發生衝突，行政立法大家坐下、靜下心，有時間，大家也有這個意願，把它妥協解決，讓台灣的民主再一次進步，「我對卓榮泰院長有信心，我對在野黨的配合度我也有信心，我們希望台灣的民主是繼續進步」。