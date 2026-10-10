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▲海巡「嘉義艦」赴帛琉交流，海巡署許靜芝副署長（左1) 、帛琉總統惠恕仁（左2）、帛琉總統夫人（左3） 、駐帛琉大使夫人（右2） 、駐帛琉大使陳剛毅（右1）登艦參加國慶晚會。（圖／海巡署提供）

迎接中華民國雙十國慶，臺灣與帛琉兩國在海巡署「嘉義艦」飛行甲板舉行聯合升旗典禮，國旗迎風飄揚，共同見證深厚邦誼。帛琉總統惠恕仁伉儷不只出席聯合升旗儀式迎接慶典喜悅，也在現身嘉義艦上舉辦慶祝中華民國國慶酒會，展現臺帛堅定友誼，為本次海巡外交任務寫下重要篇章。這次的升旗典禮是由我國駐帛琉大使陳剛毅、海巡署副署長許靜芝、海洋委員會處長李珊瑩，以及帛琉國務部長Gustav N. Aitaro、公共安全局長Curtis Elobt等雙方代表出席。帛琉臺灣商會會長李志偉、旅帛僑胞與中央警察大學隨艦實習師生近百人齊聚，和與會貴賓共同見證臺灣、帛琉國旗在「嘉義艦」冉冉升起。這不僅彰顯臺帛長年緊密夥伴關係，亦象徵雙方在海洋安全與海事合作領域持續攜手前行，讓海巡艦艇在守護海洋之餘，更成為鏈結國際交流的重要橋樑。海巡署艦隊分署表示，114年首度派遣海巡「花蓮艦」及「台北艦」完成第一次的遠航訓練暨實習敦睦任務，累積雙艦編隊、遠洋勤務及國際合作經驗。今（115）年再由「嘉義艦」與7月21日甫交船的「澎湖艦」組成敦睦支隊接棒出航，延續海巡遠航訓練成果，也讓台帛海巡交流持續深化。艦隊分署指出，臺灣與帛琉自2019年簽署「海巡合作協定」以來，持續透過聯合巡航、海難搜救演練及人員交流，深化各項合作。本次「嘉義艦」及「澎湖艦」訪帛，除舉辦國慶酒會及聯合升旗典禮外，亦將與帛琉執法單位執行聯合巡航，進一步強化雙方海上執法及應變合作能力，攜手維護太平洋海域的安全與秩序。