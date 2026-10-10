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針對立法院院長韓國瑜院長今（10）日在國慶演說批評行政院不副署法案一事，行政院發言人李慧芝表示，行政、立法兩院都是憲政機關，依照憲法行使職權，也應尊重彼此職權、共同維護憲政秩序，任何一方都不應逾越憲法界線，也不應為政治攻防而污名化憲政機制。國慶大會上午在總統府前廣場登場，韓國瑜致詞時許下3個願望，包括「台灣安全」、「人民有錢」、「民主萬歲」。韓國瑜直言，台灣民主已經發生了裂痕，去年大罷免，所有主要的反對黨立法委員全部被罷免，「這不是民主，這完全是一場獵殺」；今年又看到，立法院身為全國最高民意機構，通過了三讀法律案，行政院長不副署，將來老師在學校教憲法，不知道這個憲法要怎麼教下去，「這會變成一個負面教材」。對此，李慧芝表示，憲法第37條明定，總統公布法律、發布命令，須經行政院院長副署。行政院依憲法行使副署權，也肩負守護憲法、維護憲政秩序的責任。李慧芝指出，過去不副署的八案，有三案（廣播電視法、有線廣播電視法、衛星廣播電視法修正案）不副署，是為防止黨政軍介入媒體，確保黨政軍投資媒體業者之限制及監理具有一致性規範，避免執法爭議；有兩案是違憲為特定個案修法（政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例、國軍老舊眷村改建條例修正案），修法內容已違反大法官釋憲；有兩案（財劃法修正案、台灣兒少成長及未來帳戶條例）是侵害行政院預算權、違反憲法權力分立原則；還有一案（立法院組織法修法）則是企圖將詐領助理費除罪化，恐怕將使現行刑法制裁體系出現漏洞。李慧芝強調，行政院尊重立法院的職權，但當修法已經悖離憲政秩序與民主原則時，行政院作為憲政的守護者，必須被動防衛，以維護憲法所建立的權力分立與制衡機制，守護國家的自由民主憲政秩序。