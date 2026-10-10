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外交部公布調查結果 2項行為被認定構成霸凌

調查小組納外部法律、諮商專家 外交部：過程獨立客觀

李冠德7月底遭聯名申訴 8月返台接受調查

外交部：即刻調整職務 其餘爭議仍分案調查

駐日內瓦辦事處長李冠德今年7月底遭駐處同仁聯名申訴，涉及職場霸凌、濫用公帑等多項爭議，8月奉命返台配合調查。針對爭議後續，外交部昨（9）日公布職場霸凌案調查結果，認定李冠德有2項具體行為構成職場霸凌，包括在會議中經常大聲怒斥、指責或阻止申訴人發言，以及在國內長官事前勘察專案活動時，排除申訴人參與其主辦行程。外交部表示，將依安全及衛生防護委員會決定即刻調整李冠德職務，並重申對職場霸凌採「零容忍」立場；至於其他檢舉事項，則仍由相關權責單位分別調查。外交部表示，安全及衛生防護委員會已於10月7日召開會議，依據專案調查小組調查結果作成決定，認定李冠德部分被申訴行為符合《公務人員執行職務安全及衛生防護辦法》所稱的職場霸凌。外交部列出2項具體事由，首先是李冠德在會議中經常以大聲怒斥為手段，製造令人不悅的環境，並多次指責或阻止申訴人發言；其次則是在國內長官事前勘察專案活動時，排除申訴人參與其主辦行程。調查小組認為，上述行為均屬李冠德在職務上假借權勢或機會，逾越必要合理範圍，持續以威脅、冒犯、侮辱言行或其他方式，造成敵意性、不友善的工作環境，並使申訴人身心健康受到危害，因此認定職場霸凌事件成立。外交部現行職場霸凌處理規範，也將假借職務權勢、逾越合理範圍，持續以威脅、冒犯、侮辱、孤立等方式造成不友善工作環境列為職場霸凌的認定範圍。外交部說明，此案調查小組由具有法律、諮商等專長的外聘委員及部內委員共同組成，調查期間均給予申訴人與被申訴人陳述意見的機會，也審酌相關事證並訪談證人。調查時另綜合考量事件發生背景、駐外館處工作環境的特殊性、館長職責，以及雙方互動過程與認知差異等具體事實。外交部強調，整體調查程序依超然、獨立、客觀、公正及專業原則進行。李冠德於2024年12月到任駐日內瓦辦事處長，今年7月底遭駐處同仁提出具名申訴。相關申訴除職場霸凌之外，還涉及濫用公帑、報帳、危險駕駛等多項指控，李冠德則曾以書面否認相關說法。外交部當時表示，7月底接獲檢舉後即啟動調查，其中職場霸凌部分組成專案調查小組，其餘檢舉事項則交由相關權責單位分別調查。外交部之後電函要求李冠德返國說明，李冠德於8月17日返台接受調查。外交部長林佳龍當時表示，由於案件牽涉面向及相關單位較多，將加速調查程序，希望約2個月內完成。外交部表示，接獲申訴後即要求李冠德返國配合調查，如今安全及衛生防護委員會已依調查結果作成決定，後續將依決定「即刻調整李冠德職務」，並針對相關人員提供必要協助，落實職場環境改善措施。外交部也重申，對於職場霸凌採取零容忍立場，未來仍將依相關規定處理案件，維護同仁安全、尊嚴及健康的工作環境。至於李冠德遭指控的其他事項，此次公布的結果僅針對職場霸凌申訴，其他檢舉內容仍應以各權責單位後續調查結果為準。