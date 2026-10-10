我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許鈞鈞母子均安，剛生完小孩的她，氣色相當不錯。（圖／翻攝自許鈞鈞臉書）

8點檔女神許鈞鈞今（10）日在臉書分享產子的喜訊，開心迎接兒子出生，巧合的是，今日是雙十國慶，也是許鈞鈞41歲的生日。在生日這天順產，能和兒子一起當「國慶寶寶」，讓她笑說這就是最棒的生日禮物。許鈞鈞今年元旦無預警公布婚訊，和愛情長跑多年的律師黃當庭步入婚姻，她隨後也火速懷上身孕，準備當媽。粉絲一直在期待她順產的好消息，沒想到就是今天。許鈞鈞稍早在臉書發文，分享一家三口的幸福照片。只見剛生完寶寶的她氣色很不錯，老公則抱著兒子坐在一旁。許鈞鈞笑說：「今年的生日，真的很不一樣。10月10日，又長大了一歲，如果在過去的人生計畫裡，我從來沒有想過，有一天，我會以『媽媽』這個身分，迎接自己生命裡最特別的生日禮物。」據悉，許鈞鈞是在今日凌晨進的產房，她將兒子取英文名字Oscar，並分享自己的當媽心境：「直到Oscar的到來，我才突然明白為什麼每個爸媽，總是想把最好的都留給孩子。原來，愛一個人，真的會讓你心甘情願地付出。」她也因此體會到「養兒方知父母恩」的含意，認為兒子的出現也讓她學會如何從被愛到去愛另一個人，「今年的生日禮物，沒有什麼比你的到來更珍貴。原來，最好的生日禮物，不是多得到什麼，而是生命裡，多了一個讓自己想變得更好的人。」許鈞鈞的感性貼文湧入粉絲按讚，大家也紛紛留言恭喜她：「恭喜恭喜，母子平安健康，祝福生日快樂」、「生日快樂，雙十國慶快樂」、「生日快樂，從今往後有個小寶貝陪你了」、「國慶寶寶生下國慶寶寶，母子倆以後可以一起過生日了」、「恭喜老爺賀喜夫人，孩子一出生就是你的心肝寶貝了」。