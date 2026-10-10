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▲吉伊卡哇超大滑鼠桌墊（售價399元）。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲吉伊票卡夾，售價249元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲吉伊流沙杯墊，售價299元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲吉伊陶瓷杯墊，售價179元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲吉伊卡哇壓克力姓名別針盲包，售價179元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲吉伊卡哇手機掛繩及掛片，售價349元。（圖／記者鍾怡婷攝）

快閃店打造六大繽紛打卡點，進門前記得先跟丁丁「叩叩敲敲門」， 看迪西、拉拉與小波從門後探出小腦袋， 一起進入天線寶寶的歡樂世界，還有超萌天線寶寶大立牌「 寶寶屋大集合」，每個角落都可愛到不行，就等粉絲留下幸福合照！



現場推出近40款全新周邊，快把毛茸茸「盲抽彩虹絨毛吊飾」 掛上包包陪你趴趴走，再用「凸面鏡」和天線寶寶笑一個， 披上角色「浴巾斗篷」讓天線寶寶和你黏緊緊， 把所有可愛與快樂帶回家。



▲《天線寶寶》快閃店商品種類相當豐富，丁丁、迪西、拉拉、小波相關絨毛周邊一次排開。（圖／記者林若瑋攝） ▲《天線寶寶》快閃店在新光三越台北信義新天地A9正式登場。（圖／記者林若瑋攝）



7-11萬聖節來搞鬼啦！自10月14日起推出超應景的吉伊卡哇萬聖節周邊，8款商品每一款都可愛到心融化，有滑鼠墊、杯墊等實用小物，日常生活可以天天看到自己喜歡的角色，《NOWNEWS》整理周邊價格、怎麼買一文看懂。◾吉伊流沙杯墊（售價299元）：晝夜星空與浪漫流沙，共2款◾吉伊陶瓷杯墊（售價179元）：變裝／搗蛋兩款，吉伊卡哇變身超萌造型◾吉伊隨身收納包（售價319元）：糰款甜點款，皮標精緻設計，方便收納各種小物◾吉伊票卡夾（售價249元）：萬聖節慶感必備小物，掛繩可替換至其他卡套上使用◾吉伊卡哇滑鼠桌墊變裝派對（售價269元）：表布超細纖維、底部有橡膠止滑◾吉伊卡哇壓克力姓名別針盲包（售價179元／8入組299元）：高調記名專屬物件，輕鬆標示姓名別針◾吉伊卡哇手機掛繩及掛片（售價349元）：附有吉伊卡哇大頭小吊飾，一換即用萬聖氛圍十足◾吉伊卡哇超大滑鼠桌墊（售價399元）：萬聖節限定設計，包邊設計材質防滑耐用7-11自10月14日11點起推出「萬聖節變裝派對」系列周邊，到鄰近的門市就能預購。經典兒童電視節目《天線寶寶》即起至11月8日前現身新光三越台北信義新天地A9！