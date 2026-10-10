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胡志強挺蔣萬安遷松機 拿水湳經驗喊話台北

胡志強挺遷松機 「提行李、坐機捷半小時就到了」

前台中市長胡志強今（10）日在選舉造勢場合，公開力挺台北市長蔣萬安提出的遷建松山機場構想。他以台中遷建水湳機場後，水湳經貿園區帶動城市發展為例，強調老市區建設將因此大為受益，直言願意將台中的經驗與台北分享，呼籲大家支持遷建松山機場。此外，胡志強也稱讚台中市長盧秀燕，盼她「繼續向上發展」，笑稱盧秀燕無論到哪個位子，都會「偏心」優先照顧台中。國民黨台中市議員李中因父母年輕時經常搬家，恰巧在台中生下他，因此取名為「中」。李中今年尋求7連霸，每逢選舉都選在10月10日成立競選總部，今年也不例外。李中身兼黨團書記長，競總成立大會冠蓋雲集，前後任台中市長胡志強、盧秀燕到場力挺，角逐下屆台中市長的立法院副院長江啟臣、台北市立委徐巧芯，以及在地立委羅廷瑋、廖偉翔也都出席。胡志強致詞時，先稱讚盧秀燕從前市長林佳龍手中拿回台中市執政權，深獲市民肯定。他接著問現場支持者「盧媽媽做得好不好？希望她能夠繼續向上發展，好不好？」台下立即響起熱烈回應。胡志強隨後笑說，盧秀燕「什麼都好，就是有一點點偏心」，因為她無論到哪個位子做事，都會優先照顧台中。這番話引發現場笑聲，也讓他對盧秀燕未來發展的期待成為致詞焦點。除了力挺李中、江啟臣，胡志強也將話題轉向台北市長蔣萬安提出的遷建松山機場構想。他指出，台中過去市區內有水湳機場，遷建後原址轉型為水湳經貿園區，帶動新的城市建設，對台中未來百年發展及老市區建設有很大助益。胡志強表示，台中享受到機場遷建帶來的好處，願意把這份經驗與台北分享。他強調，自己要「公開而且嚴肅地表態支持台北市遷移松山機場」，並呼籲大家下定決心，支持遷建構想。談到台北與桃園機場之間的交通，胡志強認為搭機場捷運相當方便，半小時左右就能抵達桃園機場，且在機捷的台北起點就能事先完成報到手續，提著行李、拿著登機證搭上機捷直抵桃園機場，直呼「多方便！」。台中水湳機場的遷建是由中央政府與地方政府共同推動，主要在前總統陳水扁執政時期定案與執行，並配合時任台中市長胡志強與地方商界人士的倡議，於2004年停止民航業務。舊機場現已轉型為「水湳經貿生態園區」，土地供公共建設、商業與休閒使用，較知名的公共建設包括台中市中央公園、綠美圖、台中國際會展中心、水湳轉運中心，以及推動中的超巨蛋等。