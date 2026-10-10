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▲國慶日寶可夢30週年遊行，由台北限定的PokeXciting!皮卡丘打頭陣。（圖／記者陳明安攝）

▲寶可夢遊行共出動12隻寶可夢，包含10隻皮卡丘，其中一隻還是百變怪化身。（圖／記者陳明安攝）

▲寶可夢遊行現場觀眾反應熱烈、不斷跟寶可夢們揮手，掛著開心的笑容。（圖／記者陳明安攝）

▲寶可夢遊行吸引大批民眾圍觀，空拍畫面相當震撼。（圖／記者林若瑋攝）

▲寶可夢遊行中，個性最活潑的伊布在隊尾與民眾互動，還不斷脫隊。（圖／記者林若瑋攝）

▲國慶日寶可夢遊行萌翻信義區。（圖／記者張家瑋攝）

▲國慶日寶可夢大遊行，現場人潮眾多，也有不少家長帶著孩子觀賞。（圖／記者陳明安攝）

▲寶可夢30週年大型活動，一早信義區就擠滿粉絲。（圖／記者陳明安攝）

▲寶可夢熱情與粉絲、觀眾們互動。（圖／記者陳明安攝）

▲為了看清楚寶可夢遊行，新光三越2、3樓也擠滿人潮。（圖／記者林若瑋攝）

「PokéXciting! in 台北」活動節目表與地圖（兩天節目表相同）

寶可夢30週年大型活動「PokéXciting! in 台北」國慶日展開！中午最受矚目的「寶可夢遊行」登場，總共8隻皮卡丘、2隻伊布在信義區香提大道趴趴走誠意滿滿，現場觀眾反應熱烈、不斷跟寶可夢們揮手，掛著開心的笑容，個性活潑的寶可夢還會貼近一旁的觀眾互動，尤其是排在最後的伊布，不斷跟民眾互動而掉隊，發現後才小跑步跟上，今明兩天，「寶可夢遊行」都會在上午11時30分和下午4時展開。寶可夢30週年會在各城市推出專屬商品，台北則是「粉紅爆炸頭皮卡丘」，除了推出限定商品之外，寶可夢遊行、舞台活動等，也將會以「粉紅爆炸頭皮卡丘」為主軸。11:30～12:00 PokéXciting!遊行13:00～13:15 皮卡丘舞蹈表演-EDM（需入場憑證，活動前90分鐘開放入場）13:20～13:35 皮卡丘舞蹈表演-寶可夢KidsTV（需入場憑證，活動前90分鐘開放入場）16:00～16:30 PokéXciting!遊行17:30～17:45 皮卡丘舞蹈表演-ROCK（需入場憑證，活動前90分鐘開放入場）19:15～19:45 PokéXciting!夜間特別舞台秀（需入場憑證，活動前90分鐘開放入場）活動服務台旁（微風南山旁香堤大道）、新光三越A11與A9之間香堤大道、台北市政府東南門廣場、信義威秀人行徒步區，轉播觀賞區有人數限制。