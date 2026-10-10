寶可夢30週年大型活動「PokéXciting! in 台北」國慶日展開！中午最受矚目的「寶可夢遊行」登場，總共8隻皮卡丘、2隻伊布在信義區香提大道趴趴走誠意滿滿，現場觀眾反應熱烈、不斷跟寶可夢們揮手，掛著開心的笑容，個性活潑的寶可夢還會貼近一旁的觀眾互動，尤其是排在最後的伊布，不斷跟民眾互動而掉隊，發現後才小跑步跟上，今明兩天，「寶可夢遊行」都會在上午11時30分和下午4時展開。
寶可夢30週年會在各城市推出專屬商品，台北則是「粉紅爆炸頭皮卡丘」，除了推出限定商品之外，寶可夢遊行、舞台活動等，也將會以「粉紅爆炸頭皮卡丘」為主軸。
「PokéXciting! in 台北」活動節目表與地圖（兩天節目表相同）
11:30～12:00 PokéXciting!遊行
13:00～13:15 皮卡丘舞蹈表演-EDM（需入場憑證，活動前90分鐘開放入場）
13:20～13:35 皮卡丘舞蹈表演-寶可夢KidsTV（需入場憑證，活動前90分鐘開放入場）
16:00～16:30 PokéXciting!遊行
17:30～17:45 皮卡丘舞蹈表演-ROCK（需入場憑證，活動前90分鐘開放入場）
19:15～19:45 PokéXciting!夜間特別舞台秀（需入場憑證，活動前90分鐘開放入場）
轉播觀賞區位置：活動服務台旁（微風南山旁香堤大道）、新光三越A11與A9之間香堤大道、台北市政府東南門廣場、信義威秀人行徒步區，轉播觀賞區有人數限制。
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11:30～12:00 PokéXciting!遊行
13:00～13:15 皮卡丘舞蹈表演-EDM（需入場憑證，活動前90分鐘開放入場）
13:20～13:35 皮卡丘舞蹈表演-寶可夢KidsTV（需入場憑證，活動前90分鐘開放入場）
16:00～16:30 PokéXciting!遊行
17:30～17:45 皮卡丘舞蹈表演-ROCK（需入場憑證，活動前90分鐘開放入場）
19:15～19:45 PokéXciting!夜間特別舞台秀（需入場憑證，活動前90分鐘開放入場）
轉播觀賞區位置：活動服務台旁（微風南山旁香堤大道）、新光三越A11與A9之間香堤大道、台北市政府東南門廣場、信義威秀人行徒步區，轉播觀賞區有人數限制。