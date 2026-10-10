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▲命理專欄《搜狐星座》指出，生肖鼠、雞、蛇、龍近期運勢各有亮點。（圖／記者陳明安攝）

▲屬蛇的人財運方面，比起追求一夕致富，近期更適合穩住手上的錢。（示意圖／取自Unsplash）

雙十國慶連假後運勢大洗牌！有些生肖財運升溫，偏財、正財都有望迎來好消息，也有人苦熬多時，終於等到事業翻身的機會。命理專欄《搜狐星座》指出，生肖鼠、雞、蛇、龍近期運勢各有亮點，有人意外財機會增加，有人靠貴人相助突破職場瓶頸。不過，好運上門也別急著衝，想要守住財富、抓緊機會，還得留意接下來的運勢提醒，預計這波好運會持續約3個月，一路到年底。屬鼠的人天生精明，觀察力又強，總能從別人忽略的細節中發現機會。下週開始，偏財運有望升溫，無論是額外接案、合作邀約，還是過去累積的人脈，都可能帶來意想不到的收穫。不過，財運變好不代表可以亂花錢！近期即使看到別人靠投資賺錢，也別急著跟風進場，尤其要小心高報酬的誘惑。想增加收入，不妨先從熟悉的領域下手，靠自己的判斷力抓住機會，才能真正把好運留在身邊。屬雞的人精打細算，對金錢特別有概念，平時花錢懂得斤斤計較，卻也可能因為太怕吃虧，反而錯過值得嘗試的機會。下週開始，財運有望逐漸好轉，除了本業收入穩定，也有機會透過合作邀約或額外工作，替自己增加收入。尤其是經營副業、網拍或小生意的屬雞人，近期不妨多留意市場需求，過去累積的人脈也可能帶來新商機。不過，想賺錢還是得先算清楚成本，別只顧著衝業績，最後忙了一場卻沒賺到多少，穩穩把握機會才是長久之計。屬蛇的人做事謹慎，不會看別人往哪走就跟著衝。之前面對熱門投資或工作機會，你可能因為考慮太多而選擇觀望，但這份謹慎反而可能幫你避開風險。下週開始，整體運勢有望逐漸回穩，工作上的難題也可能慢慢找到解方。財運方面，比起追求一夕致富，近期更適合穩住手上的錢，避免衝動消費或貿然投資。若有人推薦高報酬的投資方案，務必先確認風險，別為了怕錯過機會就急著掏錢。只要把眼前的事情做好、減少不必要的損失，財富就有機會慢慢累積。屬龍的人最近可能有些悶，明明工作認真、責任扛得多，成果卻總是差臨門一腳，努力大半年還是看不到突破。不過，下週開始運勢有望回暖，未來3個月更值得期待，過去卡關的工作有機會出現轉機，之前累積的經驗也將成為你向上突破的籌碼。更值得留意的是，貴人運有望升高，可能遇到願意提點你的主管、資深前輩，或是能帶來新機會的合作夥伴。如果正考慮轉職、爭取升遷，近期不妨主動出擊，別再默默埋頭苦幹。只要把握機會、展現實力，就有望打破僵局，迎來新的發展。