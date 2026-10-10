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雙十國慶日，前國民黨主席朱立倫合體國民黨新北市長參選人李四川、在地立委洪孟楷、新北議員蔡淑君以及議員參選人鄧凱勳，今（10）日到新北林口運動公園參加升旗典禮，慶祝中華民國115年生日快樂。朱立倫表示，看著國旗冉冉升起心中充滿感動與驕傲，並感念擔任新北市長8年的打拚歷程，期許新北建設能「一棒接一棒」，讓林口更好、讓新北繼續向前。朱立倫指出，站在林口運動公園有許多回憶，原本這裡只是營建署的建築用地與保留地，無法成為正式公園，經由大家共同努力才打造成為永久運動公園，並配合世大運選手村完工。從國民運動中心、公共托育中心、國中國小等學校建設，到林口影視城、產業發展以及招商引進三井Outlet，每一項建設背後都是大家一步一步努力奠下的基礎與成果。朱立倫提到，非常珍惜擔任新北市長8年期間與鄉親並肩打拚的日子，並特別感謝蔡淑君、立委洪孟楷、在地里長，以及昔日市府團隊夥伴侯友宜與李四川。最後，他也強調，這幾年在侯友宜市長的領導之下，建設越來越多，從自己到侯友宜市長，再到大家期待的未來市長李四川，盼讓新北建設一棒接一棒，「我們永遠以中華民國為榮」。