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赴日休假後人未返台 外交學院多次聯繫無果

外交部譴責：絕不容許離境拒聯繫規避責任

今年6月遭北檢起訴 被控詐領343萬房租補助

私人物品報公帳 另被控侵占辦事處公物

前駐關島辦事處處長、現任外交學院公使陳盈連今年6月因涉嫌詐領房租補助、侵占公物等案，遭台北地檢署依貪污等罪起訴，近日又傳出休假出境後未返國。外交部證實，陳盈連9月12日至20日原申請休假赴日，但假期結束後迄今未返台，也未到班，外交學院多次聯繫、要求提出書面說明，甚至請其配偶協助聯絡均無結果，目前已核定曠職68小時、共8日4小時。外交部嚴正譴責其行為，強調「絕不容許公務人員藉由離境及拒絕聯繫規避應負責任」，並將召開考績委員會，朝一次記兩大過免職方向處理。外交部表示，陳盈連自9月12日至20日申請休假赴日，出境後迄今未返國，假期結束後也無故未到班。外交學院期間多次聯繫陳盈連均未獲回應，並曾限期通知要求他提出書面說明，也請其配偶協助聯繫，但仍無法取得聯絡。外交部因此依《公務人員請假規則》，核定陳盈連曠職共68小時，相當於8日4小時。外交部並指出，陳盈連目前另涉及司法案件，對於他在此期間出境未返國、持續曠職，又未與所屬機關聯繫，表達嚴正譴責。外交部強調，公務人員肩負國家所託，本應恪守法令、忠於職守，陳盈連目前的行為不僅嚴重違反公務紀律，也辜負國家及社會對公務人員的信任，「絕不容許公務人員藉由離境及拒絕聯繫規避應負責任」，目前已預定召開考績委員會，依《公務人員考績法》辦理。由於陳盈連連續曠職已達4日以上，外交部表示，後續將朝「一次記2大過免職」方向處理。陳盈連曾任駐洛杉磯台北經濟文化辦事處秘書、副參事，以及駐關島辦事處處長等職，今年6月遭台北地檢署依《貪污治罪條例》利用職務上機會詐取財物、侵占公有財物，以及《刑法》詐欺取財、使公務員登載不實文書等罪嫌起訴。檢方起訴指出，陳盈連派駐洛杉磯期間，涉嫌詐領房租補助費新台幣343萬餘元；在擔任駐關島辦事處處長期間，也被控以私人消費單據佯裝為購置公物單據，向外交部辦理開辦費或業務費核銷。北檢另指控，陳盈連任職駐關島辦事處期間，涉嫌將辦事處以開辦費購置的iPhone手機、吸塵器等公物占為己有。此外，他也被控曾以私人用餐單據，填寫未實際出席的外交、僑務、領務賓客姓名辦理結報。相關案件今年6月偵結後，北檢依法將陳盈連起訴。根據《鏡週刊》報導，陳盈連在偵查期間已認罪並繳回犯罪所得，台北地院原定上月中開庭審理時，卻發現他已搭機出境赴日，之後疑再輾轉前往美國，至今未歸。