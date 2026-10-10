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日本女團AKB48 20期研究生大賀彩姬，近日在社群公開握手會幕後照片，只見擁有高挑168公分身高的她，在活動時為了配合粉絲高度，直接把雙腿打開，擺出誇張的「大開八字腿」姿勢，照片曝光後瞬間在X吸引超過220萬次瀏覽。20歲的大賀彩姬2024年加入AKB48，身高168公分的她，在日本女偶像中可以說是鶴立雞群，她日前在X公開握手會照片，並寫下「高個子偶像的握手會」，只見她穿著高跟鞋站在攤位裡，把兩隻腳向外開的超開，從背後看起來畫面真的很搞笑。不過這個動作其實是她對粉絲的小巧思，因為日本人平均身高不高，為了跟粉絲可以平視，她特別把腿張開來拉近距離，明明握手會只有短短的幾秒鐘，但是為了能夠更自在互動，大賀彩姬的小巧思被所有網友狂讚：「太有誠意！」這也因此讓大賀彩姬握手會的照片公開後，瞬間在網路上爆紅，許多人也擔心她這樣蹲低一整天會太辛苦，不過她本人表示自己會一直更換動作，開腿只是其中一種而已，希望大家不用為她擔心。