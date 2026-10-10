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▲陳素月（前中）成為唯一到場的縣長參選人。（圖／翻攝陳素月臉書，2026.10.10）

4名參選人僅陳素月到場 魏平政：行程太滿

彰化縣政府今（10）日上午7點舉行雙十國慶升旗典禮，由國民黨籍縣長王惠美帶領民眾為中華民國獻上祝福。不過，備受關注的彰化縣長選戰中，4名參選人僅民進黨陳素月到場，國民黨魏平政及另2名無黨籍參選人邱建富、陳重嘉都未現身，各自按既定行程跑行程、拜票，讓彰化的國慶升旗典禮在選戰氛圍下顯得格外不同。這也是王惠美8年任內最後一場國慶升旗典禮，活動今天上午在溪湖鎮湖南國小舉行，由救國團規劃以「雙十歡樂多、彰化好生活」為主題，邀請勇奪「第14屆世界合唱大賽」金獎的大村鄉大村國小合唱團領唱國歌，並結合健行活動與公益園遊會，吸引超過4000名民眾參與。和其他即將卸任的縣市長一樣，王惠美致詞時端出8年施政成績單，希望為彰化下一個世代創造更大的發展舞台。不過，國民黨彰化縣長提名僵局未解，獲國民黨徵召參選的魏平政並未出席，反而是民進黨對手、立委陳素月全程參與，成為4名縣長參選人中唯一到場者。陳素月在典禮中肯定王惠美推動縣政建設已有不錯成果，希望彰化未來能有更好的發展，讓縣民生活更加幸福快樂。相較之下，魏平政一早就在彰化市排滿選舉行程，未出席國慶升旗典禮。魏平政表示，由於既定行程排得太滿，無法到溪湖參加國慶活動，但他心中並未忘記中華民國是唯一國號，也是國家的名字。另一名無黨籍縣長參選人邱建富同樣按既定行程演講、拜票，並祝福「中華民國台灣」生日快樂。至於無黨籍參選人陳重嘉則表示，自己沒有收到彰化縣政府國慶活動的邀請通知，但即使收到邀請，也不會出席。