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▲守護者投手威廉斯（Gavin Williams）才在G4後援關門，仍預計於G5掛帥先發。（圖／美聯社／達志影像）

▲守護者強打拉米瑞茲（José Ramírez）近2戰火力甦醒，成為球隊逼進G5生死戰的關鍵。（圖／美聯社／達志影像）

芝加哥白襪與克里夫蘭守護者的美聯分區系列賽打滿5戰，雙方將於台灣時間11日上午8點在克里夫蘭Progressive Field進行G5生死戰，勝者將晉級美聯冠軍賽對上坦帕灣光芒。白襪一度取得2勝0敗聽牌優勢，卻在主場連輸2場，守護者則靠著打線甦醒與牛棚接力把系列賽扳平，如今回到主場搶最後一張晉級門票。G5先發對決預計由白襪右投伯克（Sean Burke）對上守護者右投威廉斯（Gavin Williams）。根據《路透社》報導，威廉斯將在G5先發，儘管他才在G4後援關門，當時投1局用了19球，但守護者總教練沃格特（Stephen Vogt）表示，威廉斯身體狀況良好，會以正常先發狀態出賽。威廉斯本季例行賽32場先發，繳出14勝8敗、防禦率3.76、248次三振。他在本系列賽G2先發投5局多，狂飆11次三振，球威明顯能壓制白襪打線。問題在於，他才剛於G4登板收尾，雖然投球數不多，但G5能否拉長局數，仍是守護者最大變數之一。白襪方面，伯克本季例行賽出賽32場、其中27場先發，戰績11勝7敗、防禦率3.34、185次三振。他在G2以長中繼身分登板，投5.1局僅失1分，幫助白襪拿下勝利。以純粹休息與體能來看，伯克比威廉斯更有機會吃下較長局數，這對白襪相當重要，因為他們的牛棚在G4已經出現明顯崩盤。白襪預計面對右投威廉斯會排出偏左打的陣容。大聯盟官網預測先發打線包括安東納奇（Sam Antonacci）、提爾（Kyle Teel）、瓦加斯（Miguel Vargas）、村上宗隆（Munetaka Murakami）、班奈坦迪（Andrew Benintendi）等人。白襪前2戰能搶下2勝，靠的是先發投手壓制與打線適時得分。不過近2戰守護者投手群調整後，白襪雖仍有攻勢，但無法壓住對方反撲。G4白襪曾在比賽中段重新取得領先，瓦加斯第9局也開轟追分，但牛棚失守讓比賽提前失控。白襪若想在客場晉級，關鍵會是前5局能否逼威廉斯增加用球數，並讓村上宗隆、瓦加斯、班奈坦迪在有壘上跑者時製造長打。若只是零星上壘，面對守護者後段牛棚，追分難度會很高。守護者前2戰在主場吞敗，但來到芝加哥後打線完全甦醒。G3、G4分別攻下9分，尤其G4靠第6局單局6分扭轉戰局，逼出G5。《Pinstripe Alley》指出，拉米瑞茲（José Ramírez）近2戰成為守護者反攻核心，G4單場5打數2安打，包含1轟與3打點。守護者打線不只靠拉米瑞茲。關（Steven Kwan）能製造上壘與延長打席，巴札納（Travis Bazzana）在G4敲出關鍵二壘安打，貝利（Patrick Bailey）也補上火力。這種多點串聯，正是守護者近2戰能連續打爆白襪牛棚的原因。這場真正勝負點可能在牛棚。白襪G4原本還能咬住比數，但中後段牛棚失控，被拉米瑞茲轟出逆轉2分砲，泰勒第6局也被連續攻擊，單局失血擴大。白襪若G5無法讓伯克至少投到第6局，後段風險會很高。守護者牛棚同樣不是完全無憂。終結者史密斯（Cade Smith）G4第9局曾出現亂流，讓守護者最後還得派威廉斯關門。不過整體來看，守護者近2戰牛棚調度更有彈性，且回到主場後，若威廉斯能撐到5局左右，沃格特會有更多分段接力空間。白襪優勢在伯克休息較完整；守護者優勢在打線氣勢、主場與牛棚深度。若前半場低比分，白襪有機會靠伯克搶下主導權；若比賽進入中後段互轟，守護者會更有利。依美國盤口，守護者G5被列為小幅熱門。根據台灣運彩盤口顯示，守護者不讓分為1.59，白襪1.92，大小分為7.5分；經大數據模型模擬1萬次後，看好兩隊合計超過7分，預測總分約8.2分。《BetMGM》也指出，系列賽近3戰都打出大分，最近2場合計更出現26分，隨著雙方打者逐漸熟悉投手，大分方向具備支撐。