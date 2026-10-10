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天團BIGBANG於昨（9）日起一連三天在台北大巨蛋舉辦世界巡迴演唱會，沒想到演出途中居然發生濺血事故，一名網友透露他坐在價值7980元的122區，演出途中身後的情侶一直有爭執，男方還一直被女方拿手燈敲頭，甚至還流了血，直呼自己全場看得是如坐針氈快被嚇瘋。一名網友在Threads發文，透露自己BIGBANG演唱會是坐在B1 122區，根據官網票價為8380元至7980元，不過身後目測約35歲的情侶活動期間一直在吵架，女方還一直說著「幫我錄影工具人」、「聽到沒有工具人」。女方不僅一直碎碎念男伴，還狂拿手燈敲對方的頭、扯頭髮、巴頭，讓男方拿衛生紙擦了好多次血，使得對方中間一度不開心消失半小時，才再次回到座位上，不過後來兩人又一起牽著手看完了演唱會。貼文曝光後瞬間掀起熱烈討論，「人家在看演唱會，你在看分手擂台」、「台上在bangbangbang ，台下在扁扁扁」、「我在16排！都不知道該看演唱會還是該看他們吵架」、「目睹一切的同區人。」