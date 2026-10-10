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美國總統川普（Donald Trump）針對諾貝爾和平獎一事，再度為自己發出不平之鳴！他10日在自家社群平台發文，大談自己在國際衝突中的「豐功偉業」，認為自己促成多場衝突降溫，理應獲得諾貝爾和平獎肯定，直言按照他的成績，拿下1座獎恐怕還不夠，應該拿8座才對，甚至還把台灣海峽搬上檯面，聲稱中國與台灣等潛在衝突熱點之所以沒有爆發戰爭，全靠他與美國的影響力。川普在貼文中，盤點自己介入國際衝突的成果，強調自己已經協助化解多場戰爭，這些表現足以證明他對世界和平的貢獻，分別是：1.柬埔寨與泰國2.科索沃與塞爾維亞3.剛果民主共和國與盧安達4.巴基斯坦與印度5.以色列與伊朗6.埃及與衣索比亞7.亞美尼亞與亞塞拜然8.以色列與哈馬斯對於和平獎落空，他顯然相當不服氣，還對這次的得獎者-曾任國際刑事法院（ICC）法官與聯合國人權事務高級專員的南非律師皮萊（Navi Pillay）提出批評，嘲笑她根本沒有知名度，還嘲諷在自己平息的所有衝突裡，他都沒有與聯合國打過交道，因為「它們根本幫不上忙」。不過，川普口中的「解決戰爭」，不代表每場衝突都真的畫下句點，部分衝突雖然曾透過外交斡旋達成停火，後續仍可能再起波瀾，究竟哪些成果能算是徹底終結戰爭，又有多少功勞應歸於川普本人，仍有討論空間。更引人注意的是，川普連台海局勢也沒放過，他在這篇長篇文章裡，也將中國與台灣列為可能爆發衝突的熱點，而這些地方之所以能躲過戰火，「全靠川普總統和美利堅合眾國」。對於至今打不完的伊朗戰爭，川普則強調，他阻止伊朗擁有核武器，避免了整個中東甚至更廣闊地區被炸毀，認為自己拯救的生命，比歷史上任何人都還要多，砲轟自己沒得獎這件事，對挪威來說是一個「永遠無法抹去的污點」，也將被世人銘記。從抱怨和平獎沒頒給自己，到把台海和平也列入政績，川普這篇貼文，可說是把不滿與自我宣傳一次端上桌，他想傳達的訊息很直接：「我做了這麼多，卻沒得到應有的肯定。」不過，諾貝爾和平獎的評選標準，與政治人物如何看待自己的成績，終究還是兩回事。