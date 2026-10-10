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▲于美人拍戲舉國旗的照片，發文祝賀「中華民國生日快樂」。（圖／翻攝自于美人臉書）

▲馬幼興舉著國旗登山眺望美景，一邊慶祝雙十。（圖／翻攝自馬幼興IG@hsin3332）

▲李國超的國旗頭盔相當搶眼。（圖／翻攝自李國超Long Lee臉書）

▲吳鳳今日和一堆民眾一起參加國慶日活動。（圖／翻攝自吳鳳 Rifat﻿臉書）

今（10）日是中華民國國慶日（雙十節），不少愛台藝人公開發聲，祝國家生日快樂。NOWNEWS本文就盤點共有哪些藝人表態，除了每年都不缺席的邰智源、于美人之外，今年馬幼興也扛著國旗登山，拍下壯麗照片；演員李國超則是頭戴印有國旗圖案的頭盔，謝和弦也寫歌祝台灣生日快樂。台灣國慶日這天，邰智源照慣例發文：「祝福我們國家生日快樂，大家幸福平安」，接著分享他到台灣各地旅行的照片，包含七星山、合歡山、清境農場等等，展現他有多愛台灣這塊土地。資深女星于美人也不例外，她分享一張自己舉著國旗的照片，簡短在臉書寫道：「中華民國生日快樂！」至於8點檔演員馬幼興，雖然他之前曾說過自己的祖籍是中國雲南，還強調「人不能忘根、不能忘本」，一度被以為是親中藝人。但他今日在IG大方曬出舉著國旗登山的照片，祝中華民國生日快樂，看得出來他的愛台之心。另外，演員李國超過去曾演過軍教片，今日他也戴上印有國旗圖案的頭盔，在臉書發照片慶祝國慶日。李國超甚至還有國旗衣服，紅藍配色的手錶，整個人造型都充滿濃濃國慶氛圍。而歌手謝和弦則是今日一早就在YouTube上線新歌，歌名為〈1010Taiwan NO.1〉，慶祝台灣生日快樂。他也在臉書貼文寫道：「愛自己生長的國家，其實是一件很正常的事情」，藉此反諷那些只敢祝福中國國慶日的台籍藝人。除了以上幾人外，公開表態的還有土耳其籍藝人吳鳳，以及名嘴狄志為，大家都相當愛台。狄志為也感慨地說：「時代不同了，社會也改變了，現在我們有更多元的聲音，可以自由表達自己的想法，甚至批評政府、監督執政者，這不就是民主社會最珍貴的地方嗎？」