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年份 系列賽 逆轉球隊 被逆轉球隊 1981 國聯分區系列賽 洛杉磯道奇 休士頓太空人 1982 美聯冠軍系列賽 密爾瓦基釀酒人 加州天使 1984 國聯冠軍系列賽 聖地牙哥教士 芝加哥小熊 1995 美聯分區系列賽 西雅圖水手 紐約洋基 1999 美聯分區系列賽 波士頓紅襪 克里夫蘭印地安人 2001 美聯分區系列賽 紐約洋基 奧克蘭運動家 2003 美聯分區系列賽 波士頓紅襪 奧克蘭運動家 2012 國聯分區系列賽 舊金山巨人 辛辛那提紅人 2015 美聯分區系列賽 多倫多藍鳥 德州遊騎兵 2017 美聯分區系列賽 紐約洋基 克里夫蘭印地安人

克里夫蘭守護者在美聯分區系列賽一度陷入0勝2敗絕境，但連續2場擊敗芝加哥白襪，硬是把系列賽逼進G5生死戰。若守護者能在最終戰勝出，將成為大聯盟季後賽史上第11支在5戰3勝制系列賽中，從0勝2敗完成「讓2追3」逆轉的球隊，也會是2017年紐約洋基之後，首支完成這項壯舉的隊伍。在5戰3勝制系列賽中，0勝2敗代表已經沒有任何容錯空間，接下來必須連贏3場淘汰賽才能晉級。根據大聯盟官網整理，MLB季後賽史上只有10支球隊曾在5戰3勝制系列賽中，從0勝2敗逆轉晉級。若只看近年，這項紀錄更顯罕見。CBS Sports也指出，在大聯盟5戰制季後賽中，史上只有10隊曾完成0勝2敗逆轉，最近一次已經是2017年洋基在美聯分區系列賽淘汰克里夫蘭。換言之，守護者這次若能逆轉白襪，不只會完成系列賽翻盤，也等於把8年前被洋基逆轉的歷史傷口，用另一種方式補回來。守護者前2戰在主場全敗，看似陷入絕境，但來到芝加哥後連贏2場，把系列賽帶回克里夫蘭。根據《路透社》報導，守護者G4以9：5擊敗白襪，靠著第6局單局6分大局逆轉戰局，拉米瑞茲（José Ramírez）與貝利（Patrick Bailey）都開轟，成功逼出G5。這場勝利也讓守護者距離歷史紀錄只差最後一步。守護者若贏下G5，將成為MLB史上第11支在5戰3勝制系列賽中，0勝2敗後逆轉晉級的球隊。對克里夫蘭球迷來說，0勝2敗逆轉這個主題並不陌生，但過去記憶並不美好。1999年，當時的克里夫蘭印地安人在美聯分區系列賽取得2勝0敗領先，最後卻被紅襪連贏3場淘汰；2017年，克里夫蘭同樣在美聯分區系列賽2勝0敗領先洋基，最終遭到讓2追3逆轉。