克里夫蘭守護者在美聯分區系列賽一度陷入0勝2敗絕境，但連續2場擊敗芝加哥白襪，硬是把系列賽逼進G5生死戰。若守護者能在最終戰勝出，將成為大聯盟季後賽史上第11支在5戰3勝制系列賽中，從0勝2敗完成「讓2追3」逆轉的球隊，也會是2017年紐約洋基之後，首支完成這項壯舉的隊伍。
5戰3勝制讓2追3超難 MLB史上僅10次
在5戰3勝制系列賽中，0勝2敗代表已經沒有任何容錯空間，接下來必須連贏3場淘汰賽才能晉級。根據大聯盟官網整理，MLB季後賽史上只有10支球隊曾在5戰3勝制系列賽中，從0勝2敗逆轉晉級。
若只看近年，這項紀錄更顯罕見。CBS Sports也指出，在大聯盟5戰制季後賽中，史上只有10隊曾完成0勝2敗逆轉，最近一次已經是2017年洋基在美聯分區系列賽淘汰克里夫蘭。
換言之，守護者這次若能逆轉白襪，不只會完成系列賽翻盤，也等於把8年前被洋基逆轉的歷史傷口，用另一種方式補回來。
MLB史上5戰制0勝2敗逆轉成功名單
克里夫蘭曾是被逆轉苦主 這次有機會換自己創紀錄
守護者前2戰在主場全敗，看似陷入絕境，但來到芝加哥後連贏2場，把系列賽帶回克里夫蘭。根據《路透社》報導，守護者G4以9：5擊敗白襪，靠著第6局單局6分大局逆轉戰局，拉米瑞茲（José Ramírez）與貝利（Patrick Bailey）都開轟，成功逼出G5。
這場勝利也讓守護者距離歷史紀錄只差最後一步。守護者若贏下G5，將成為MLB史上第11支在5戰3勝制系列賽中，0勝2敗後逆轉晉級的球隊。
對克里夫蘭球迷來說，0勝2敗逆轉這個主題並不陌生，但過去記憶並不美好。1999年，當時的克里夫蘭印地安人在美聯分區系列賽取得2勝0敗領先，最後卻被紅襪連贏3場淘汰；2017年，克里夫蘭同樣在美聯分區系列賽2勝0敗領先洋基，最終遭到讓2追3逆轉。
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在5戰3勝制系列賽中，0勝2敗代表已經沒有任何容錯空間，接下來必須連贏3場淘汰賽才能晉級。根據大聯盟官網整理，MLB季後賽史上只有10支球隊曾在5戰3勝制系列賽中，從0勝2敗逆轉晉級。
若只看近年，這項紀錄更顯罕見。CBS Sports也指出，在大聯盟5戰制季後賽中，史上只有10隊曾完成0勝2敗逆轉，最近一次已經是2017年洋基在美聯分區系列賽淘汰克里夫蘭。
換言之，守護者這次若能逆轉白襪，不只會完成系列賽翻盤，也等於把8年前被洋基逆轉的歷史傷口，用另一種方式補回來。
MLB史上5戰制0勝2敗逆轉成功名單
|年份
|系列賽
|逆轉球隊
|被逆轉球隊
|1981
|國聯分區系列賽
|洛杉磯道奇
|休士頓太空人
|1982
|美聯冠軍系列賽
|密爾瓦基釀酒人
|加州天使
|1984
|國聯冠軍系列賽
|聖地牙哥教士
|芝加哥小熊
|1995
|美聯分區系列賽
|西雅圖水手
|紐約洋基
|1999
|美聯分區系列賽
|波士頓紅襪
|克里夫蘭印地安人
|2001
|美聯分區系列賽
|紐約洋基
|奧克蘭運動家
|2003
|美聯分區系列賽
|波士頓紅襪
|奧克蘭運動家
|2012
|國聯分區系列賽
|舊金山巨人
|辛辛那提紅人
|2015
|美聯分區系列賽
|多倫多藍鳥
|德州遊騎兵
|2017
|美聯分區系列賽
|紐約洋基
|克里夫蘭印地安人
守護者前2戰在主場全敗，看似陷入絕境，但來到芝加哥後連贏2場，把系列賽帶回克里夫蘭。根據《路透社》報導，守護者G4以9：5擊敗白襪，靠著第6局單局6分大局逆轉戰局，拉米瑞茲（José Ramírez）與貝利（Patrick Bailey）都開轟，成功逼出G5。
這場勝利也讓守護者距離歷史紀錄只差最後一步。守護者若贏下G5，將成為MLB史上第11支在5戰3勝制系列賽中，0勝2敗後逆轉晉級的球隊。
對克里夫蘭球迷來說，0勝2敗逆轉這個主題並不陌生，但過去記憶並不美好。1999年，當時的克里夫蘭印地安人在美聯分區系列賽取得2勝0敗領先，最後卻被紅襪連贏3場淘汰；2017年，克里夫蘭同樣在美聯分區系列賽2勝0敗領先洋基，最終遭到讓2追3逆轉。