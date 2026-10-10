我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台北君悅酒店buffet「凱菲屋」推出馬來西亞美食主題，包含「椰漿飯」這款馬來西亞國民美食。（圖／台北君悅提供）

必吃菜色還有全球50大美食仁當牛肉 以及沙嗲、咖哩麵

▲「凱菲屋」的馬來西亞美食主題菜色，還包含「雞肉沙嗲」、「馬來西亞咖哩麵」等。（圖／台北君悅提供）

用餐可參加抽獎 吉隆坡柏悅雙人兩晚住宿

台北六福萬怡「敘日全日餐廳」新主題 異國海鮮季吃烤鱸魚、雪蟹

▲敘日推出「異國海鮮季」，菜色包括爐烤茴香鱸魚、地中海茄醬橄欖焗海鮮及泰式海鮮炒寬粉等多款特色料理。（圖／台北六福萬怡酒店提供）

台北君悅酒店宣布，酒店內buffet「凱菲屋」第四度攜手馬來西亞友誼及貿易中心，即日起至11月8日推出「馬來風華・經典薈萃」，由自幼成長於馬來西亞的新加坡籍台北君悅酒店執行總主廚陳萬欽領軍，將熟悉的大馬街頭滋味搬上餐檯，集結肉骨茶、仁當牛肉、椰漿飯、雞肉沙嗲等逾20道經典美饌，以及貓山王榴槤冰淇淋紅豆刨冰，搭配冰美祿、香蘭芝士生乳捲等特色甜點飲品。活動期間凡享用凱菲屋午餐或晚餐即可參加抽獎，有機會獲得吉隆坡柏悅等四間馬來西亞姊妹酒店免費住宿。台北君悅酒店提到，此次推出的多道菜色中，首推馬來西亞國民美食「椰漿飯」，由香茅、香蘭與椰奶等入鍋蒸煮的印度米，搭配小魚乾、炒花生、黃瓜及洋蔥參峇辣椒醬，襯托鹹香辛辣滋味。 而「肉骨茶」以當歸、桂皮、丁香等香料與雞湯熬煮三小時，再加入豬肋排、帶皮蒜頭續燉至入味。曾獲CNN評選為全球50大美食的「仁當牛肉」，以薑蔥、茴香、孜然、荳蔻、檸檬葉等二十種香料乾炒，加入椰奶慢煮牛腱至收汁入味。另外還有「雞肉沙嗲」、「馬來西亞咖哩麵」等菜色。甜點更有「貓山王榴槤冰淇淋紅豆刨冰」，其中紅豆刨冰（Ice Kacang）又稱 ABC 冰，為馬來西亞經典消暑甜品，以紅豆、亞答子、仙草、玉米蓉等豐富佐料搭配，添上一球馬來西亞原裝進口貓山王品牌「D.Masking榴槤大哥」冰淇淋。餐後還有「冰美祿」，可自由搭配「美祿恐龍」或「美祿哥吉拉」在地創意喝法。凡於活動期間2026年10月7日至11月8日預訂凱菲屋午餐或晚餐，即獲抽獎資格，酒店將於11月11日抽出幸運得主，獎項囊括吉隆坡柏悅酒店、吉隆坡君悅酒店、吉隆坡市中心凱悅尚萃酒店及哥打京納巴魯凱悅尚萃酒店雙人兩晚含早住宿券；以及漂亮廣式海鮮餐廳黃金燒鵝券、茶苑雙人午晚餐券、凱菲屋平假日雙人午晚餐券、下午茶券及彩日本料理平假日雙人午晚餐券及寶艾西餐廳雙人套餐等好禮。週一至週五每位1780元；週六至週日、國定假日每位2080元：週一至週四每位1780元；週五至週日、國定假日每位2080元：5-12歲兒童皆為半價，另酌收10%服務費。台北六福萬怡酒店宣布，酒店內人氣buffet「敘日全日餐廳」，將自10月14日至2027年2月17日推出全新主題「異國海鮮季」，集結地中海、義式、泰式及亞洲等多國風味，推出多款海鮮料理與異國特色美食，同步推出「異國海味‧鮮饗敘日」打卡優惠，於活動期間拍攝主題料理並完成指定打卡，即可享成人雙人優惠價，平日午、晚餐雙人皆為2499元，假日午、晚餐雙人3299元「異國海鮮季」以多國料理風味為主軸，推出多款海鮮料理。熱食包括香料爐烤美國牛肩胛、爐烤茴香鱸魚、地中海茄醬橄欖焗海鮮、泰式火山排骨與泰式海鮮炒寬粉等。另還有熱那亞青醬海鮮Pizza、現點現做酥炸小卷佐辣味蒜泥醬、金湯酸白菜鮮魚海鮮鍋、松茸干貝茶碗蒸及三款風味泰國蝦。而「敘日全日餐廳」更有招牌菜色，像是生食級干貝柱、南極雪蟹暢吃、烈日生燙美國牛肉湯等。