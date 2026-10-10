寶可夢30週年活動「PokéXciting! in 台北」插曲不斷，粉絲為了搶購台北限定的粉紅色「爆炸頭皮卡丘」，在悶熱的信義區排隊排出火氣，手機甚至訊號全無，最後還因為「領號碼牌順序」引發爭議，現場一度混亂，驚動員警出面協調，所幸衝突逐漸受到控制。
寶可夢限定商品太夯 粉紅皮卡丘排隊人潮塞爆信義
「粉紅色爆炸頭皮卡丘」是寶可夢30週年活動台北場的限定商品，這次分別在新光三越A11館3樓的寶可夢中心，以及A11館B1的特設專賣區販售。3樓寶可夢中心需要提前領取「整理券」才能批次入場，B1的特設專賣區則原定是「現場排隊」依序購買，無需領取整理券。
不過「粉紅色爆炸頭皮卡丘」的人氣有夠誇張，今天一早新光三越周圍就湧入大量民眾，3樓寶可夢中心的入店整理券，約莫在上午9點30分左右就全數發放完畢，較晚抵達現場的粉絲們，只好將希望全數放在B1的特設專賣區。
地下室人潮塞爆 手機沒訊號
隨著B1特設專賣區排隊人潮越拉越長，隊伍不斷朝市政府捷運站延伸，官方決定將排隊位置轉換至「新光三越A9館」，並「發放號碼牌」控制人流與排隊秩序，想不到卻間接引發後續衝突事件。
今天帶著老婆小孩到場參與排隊的高先生向《NOWNEWS》分享，一家人原本是在A11館B1排隊，當時地下室相當擁擠、悶熱，手機訊號也完全收不到，所以讓老婆、兒子先回到1樓，自己留在隊伍中，但不到10分鐘，排隊人潮突然集體移動，這才知道要轉移到A9拿號碼牌。
號碼牌怎麼發掀爭議！警察到場處理
高先生提及，抵達A9後排隊人潮還是很多，這時疑似有原本在A11館B1排隊的人，認為就算移動到A9，排隊順序也不能改變，號碼牌應該「從連通道排進A9的」開始發，不到片刻場面就有些失控，各種不公平的喊聲出現，演變成「本來就在A11排隊」以及「後來直接到A9排隊」的兩大陣營對峙，「然後就看到警察到場，和工作人員了解狀況」，衝突才慢慢被控制下來。
高先生強調，這次「粉紅色爆炸頭皮卡丘」是真的很夯，畢竟是專屬台北的造型，他也說明「我看網路很多人在討論這次排隊，但我認為工作人員也是很辛苦，我們粉絲買得到就很滿足了，可能真的現場太悶熱，大家火氣比較大，但沒必要怪罪到工作人員身上啦。」
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「粉紅色爆炸頭皮卡丘」是寶可夢30週年活動台北場的限定商品，這次分別在新光三越A11館3樓的寶可夢中心，以及A11館B1的特設專賣區販售。3樓寶可夢中心需要提前領取「整理券」才能批次入場，B1的特設專賣區則原定是「現場排隊」依序購買，無需領取整理券。
不過「粉紅色爆炸頭皮卡丘」的人氣有夠誇張，今天一早新光三越周圍就湧入大量民眾，3樓寶可夢中心的入店整理券，約莫在上午9點30分左右就全數發放完畢，較晚抵達現場的粉絲們，只好將希望全數放在B1的特設專賣區。
隨著B1特設專賣區排隊人潮越拉越長，隊伍不斷朝市政府捷運站延伸，官方決定將排隊位置轉換至「新光三越A9館」，並「發放號碼牌」控制人流與排隊秩序，想不到卻間接引發後續衝突事件。
今天帶著老婆小孩到場參與排隊的高先生向《NOWNEWS》分享，一家人原本是在A11館B1排隊，當時地下室相當擁擠、悶熱，手機訊號也完全收不到，所以讓老婆、兒子先回到1樓，自己留在隊伍中，但不到10分鐘，排隊人潮突然集體移動，這才知道要轉移到A9拿號碼牌。
高先生提及，抵達A9後排隊人潮還是很多，這時疑似有原本在A11館B1排隊的人，認為就算移動到A9，排隊順序也不能改變，號碼牌應該「從連通道排進A9的」開始發，不到片刻場面就有些失控，各種不公平的喊聲出現，演變成「本來就在A11排隊」以及「後來直接到A9排隊」的兩大陣營對峙，「然後就看到警察到場，和工作人員了解狀況」，衝突才慢慢被控制下來。
高先生強調，這次「粉紅色爆炸頭皮卡丘」是真的很夯，畢竟是專屬台北的造型，他也說明「我看網路很多人在討論這次排隊，但我認為工作人員也是很辛苦，我們粉絲買得到就很滿足了，可能真的現場太悶熱，大家火氣比較大，但沒必要怪罪到工作人員身上啦。」