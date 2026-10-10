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距離任期屆滿倒數 77 天，台中市長盧秀燕今（10）日主持任內最後一次國慶升旗典禮。面對府前廣場 2.5 萬名參與市民，盧秀燕除了感性感謝市民 8 年來的信任、承諾團隊將「拚到最後一秒」外，更特別拋出「五個堅持」包括堅持中華民國、守護憲法、民主自由、民生優先及台海和平，強調無論未來職位如何改變，守護國家與市民幸福的信念永不改變。盧秀燕表示，台中是大家的家，中華民國更是共同的家。她在國慶日提出「五個堅持」；堅持中華民國、堅持守護憲法、堅持民主自由、堅持民生優先以民為本，以及堅持區域穩定台海和平。她強調，無論未來職位如何改變，這些信念永不動搖，唯有團結和平，國家與城市才能持續發展。盧秀燕指出，當年承諾「陽光、空氣、水」，如今台中空氣品質改善大幅達70%，PM2.5濃度下降至13.5微克，邀請市民一同抬頭看藍天。在民生照顧上，市府持續推動老人健保補助、雙十公車及社宅開辦破萬戶；重大建設如捷運綠線通車、捷運藍線動工、綠美圖、台中國際會展中心及台中巨蛋亦順利推動，讓台中連續8年獲評為全國最幸福城市。台中市民政局長吳世瑋表示，今年典禮亮點豐富，除了精彩的無人機與後備憲兵展旗外，更特別邀請2026年第44屆世界少年軟式棒球錦標賽冠軍——和平區德芙蘭國小少棒隊擔任國歌領唱。此外，今年發放的限定紀念小物「POLI密扣式水壺」人氣超旺，5,000份在開放兌換後不到1小時便全數發放完畢，展現市民極高熱情。