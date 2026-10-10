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▲中職季後賽G2，不少獅迷在亞太棒球場等待入場。（圖／記者陳柏翰攝,2026.10.10）

▲中職季後賽G2，亞太棒球場外野牛棚處，有球迷在欄杆外等候，近距離一睹球員風采。（圖／記者陳柏翰攝,2026.10.10）

▲中職季後賽G2，亞太棒球場入口處展示「台灣轟炸機」陳鏞基引退主視覺。（圖／記者陳柏翰攝,2026.10.10）

▲中職季後賽G2，亞太棒球場展示「南人祭」優勝旗。（圖／記者陳柏翰攝,2026.10.10）

▲中職季後賽G2，亞太棒球場三壘側客隊巴士區，象迷在外等待兄弟球員到場。（圖／記者陳柏翰攝,2026.10.10）

中華職棒37年季後挑戰賽G2今（10）日移師台南亞太主球場進行。面臨「背水一戰」的統一7-ELEVEn獅迎戰取得2勝0敗「聽牌」優勢的中信兄弟，此役現場2萬3500張門票全數售罄，不僅寫下中職戶外球場在季後賽單場最多觀眾紀錄，加上前役台中洲際球場滿場2萬人，今年季後賽前2戰累計吸引4萬3500人入場，一舉刷新中職季後賽歷史進場紀錄。《NOWnews》記者實際走訪亞太球場，獅隊特別在正中央入口處出動隊史最具代表性的精神象徵「獅王神轎」，盼凝聚全場獅迷信念搶下勝利，將系列戰線延長至G3。兄弟昨日靠著先發投手勝騎士（Mario Sanchez）7局失1分好投，以及打線首局把握布雷克（Brock Dykxhoorn）不穩攻下3分大局，加上牛棚大將呂彥青8局上關鍵「拆彈」並關門成功，終場以4：1擊退獅隊，取得2勝0敗的「聽牌」優勢。獅隊今日落入退無可退的境地，若再吞敗，將成為自2022年季後賽新賽制啟用以來，首支遭到橫掃出局的球隊。為力挽狂瀾，獅隊今日推出洋投喬登（Jordan Balazovic）掛帥先發。喬登本季與兄弟交手3場全數拿下勝投，對戰防禦率低至不可思議的0.53，若能延續例行賽壓制力，將是獅隊今晚續命的最大本錢；兄弟則由洋投菲力士（Felix Pena）迎戰，雖然菲力士近6場出賽防禦率僅1.64，但本季勝投仍掛蛋，且今年面對老東家獅隊對戰防禦率達4.98，若能拿出季末的頂級身手，就有機會替黃衫軍關門拿下台灣大賽門票。記者今日自台中搭乘高鐵南下，沿途車廂內便能看見大批身穿橘色戰袍的獅迷整裝待發；抵達台南高鐵站後，月台上更湧現各式各樣的獅隊應援服飾。這場黃潮與橘海的大戰，是亞太球場正式投入中職賽場後，首度迎來季後挑戰賽等級的大賽，2萬3500張門票早早宣告售罄，寫下中職戶外球場新紀錄。實際走進亞太球場，正中央入口處除了「獅王神轎」坐鎮外，現場還同步展示今年與台鋼雄鷹交流的「南人祭」優勝錦旗，以及傳奇球星「台灣轟炸機」陳鏞基的引退紀念主視覺，歷史情懷感十足。記者實地繞行球場外圍，中午1點左右，已有逾500位球迷頂著台南32度艷陽，在入口處及周邊活動區頂著高溫排隊等待進場；三壘側客隊大巴停靠區外，同樣聚集眾多身穿黃潮戰袍的象迷守候，為即將進場的兄弟球員熱情打氣。