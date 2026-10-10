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▲韓國瑜今於國慶大會脫稿演說18分鐘，不僅許下三大願望，更直言賴清德有政治潔癖、警示假民主真獨裁。（圖／記者朱永強攝 ,2026.10.10）

115 年雙十國慶大會今（10）日於總統府前登場，立法院長韓國瑜以大會主席身分發表長達近 18 分鐘的致詞。演說中不僅感念世代打拼與科技護國群山，更脫稿針對朝野對立提出嚴正警語。韓國瑜直言賴總統「有政治潔癖」，若無法解決兩院對立，台灣民主恐被國際質疑為「假民主、真獨裁」。《NOWNEWS今日新聞》整理以下韓國瑜演說重點摘要與完整逐字稿。韓國瑜直言去年大半反對黨立委遭「政治獵殺罷免」，且立院三讀通過法案遭行政院長拒簽，已讓民主產生裂痕。他指賴清德愛惜羽毛、有「政治潔癖」，呼籲若不解決朝野對立，台灣恐成「假民主、真獨裁」。包含「台灣安全」（捍衛中華民國、維護美台關係與兩岸和平）、「人民有錢」（不能只靠高科技，傳統產業與基層也須獲利）以及「民主萬歲」。特別引述在場陳水扁前總統名言「政治一定會衝突，衝突、妥協、進步」，呼籲賴清德與卓榮泰靜下心來化解紛爭。各位親愛的國人同胞、父老兄弟、特別遠道而來的嘉賓，以及散布世界各個角落、心永遠向著中華民國的僑胞朋友，大家早安，大家好！今天非常榮幸站在這片青天白日之下，與各位一起歡慶中華民國115歲的生日。在這個屬於我們共同的日子裡，讓我們一起用最熱情、最響亮的聲音祝福我們所熱愛的國家：中華民國生日快樂！115年的風雨輝煌，鑄就了這條揚著青天白日滿地紅的道路。在這裡我要誠摯地邀請賴清德總統、美琴副總統，以及到場的陳水扁前總統、呂秀蓮前副總統、陳建仁前副總統，以及我們的行政院卓榮泰院長、行政團隊各院長代表、各位立法委員，還有親民黨的宋主席、台灣民眾黨的黃主席、時代力量的王主席、各縣市議長、遠道而來的友邦嘉賓，以及在場每一位國人同胞，在這裡也要透過媒體、透過網路，向世界各地心向著我們國慶的好朋友們致上最熱烈的問候。今天我們要特別恭喜在2026年亞運會上全力以赴的中華健兒，你們在競技場上奮鬥不懈、突破自我、為國爭光，也讓世界看見台灣，這份榮耀屬於每一位選手，也屬於在背後支持你們的人。每年此刻當雙十國慶的旗海再次飄揚，我們除了珍惜臺澎金馬2300萬居民同胞攜手締造的安定與繁榮，更應該記得中華民國一路從殘破與衰敗走出來，每一步都走得非常不容易。回望過去115年的歲月，山河……真正讓我們人民長時間遠離無情的戰火、遠離極度的貧窮的日子，其實也不過就是最近這半個世紀、50年來。正是這半個世紀50多年來，一代又一代的台灣人用自己的雙手把這塊土地從艱困帶上了繁榮，也把台灣帶上了世界的舞台。各位朋友，。人工智慧AI的浪潮席捲全球，其中最關鍵的晶片來自台灣。各位看今年雙十國慶的國徽，我們是用台灣獨霸全球的晶片一顆一顆拚上國旗、雙十國慶的慶典，這代表台灣可以說關鍵的晶片半導體技術真的是雄霸全球。大家再掌聲鼓勵一下好不好？另外跟大家分享好消息，中央銀行把今年的經濟成長一路上修，主計總署預測台灣今年經濟成長率將超過11%，創下40年來最亮眼的紀錄。大家再掌聲一下鼓勵好不好？台灣這一座不算大的島嶼真的是活生生在世界的舞台上，我們站到了非常非常重要的位置，不停地發光發熱。這些讓世界驚豔的成績都不是憑空而來，它來自無塵室裡、來自管機台的工程師，來自天還沒有亮出海捕魚的漁民，來自工廠勞動朋友的加班到深夜、雙手長繭的作業員，也來自每一個家庭為了生活、為了下一代默默咬緊牙根打拼的平凡人。幾十年來無數的勞工朋友、工程師、企業家辛苦的投入，共同打造了今天的台灣。我們同樣不能忘記70年代蔣經國前總統與孫運璿院長帶領的政府高瞻遠矚，看見危機、抓住機會，擘劃產業的轉型，推動積體電路的計劃，並建立了新竹科學園區。一代又一代、一棒又一棒努力打拼，有了今天台灣引以為傲的護國群山，也讓台灣有了世界立足的堅實盾牌。所以說台灣真正的實力從來不是一座山，也不是哪一間公司，台灣真正的實力來自每一位認真打拼的老百姓身上。在這裡身為立法院長、代表所有立法委員，身為國慶籌備委員會的主席，要向為台灣這個土地付出打拚的每一位朋友致上最高的敬意。。我也相信國父孫中山先生也會提醒我們：革命尚未成功，同志仍須努力。今天我們擁有的一切都不是理所當然的，我們珍惜的民主、自由、繁榮、安定，是需要一代人、一代又一代人接棒守護。這一年的身為立法院長，我一直提醒我自己不能忘記人民的託付。我陪著不同黨派的立法委員一起到世界各國訪問，美國、日本、英國、法國，很多國家的國會議員對台灣都有高度的興趣與非常高的好感，這個讓世界各地真正地聽到了中華民國的聲音。在一場又一場的國會外交之中，我堅信一件事：在國內，我們政黨可以有不同的意見、不同的主張、激烈的辯論，因為這是民主；但是一旦走出國門對外拚，我們就不再是任何一個政黨，也不是代表任何一個政治立場，我們只有一個共同的名字叫做台灣，我們也共同守護的一個國家：中華民國，對不對？今天115年中華民國的國慶，每一位好朋友在這裡過生日都要許願，115年中華民國的生日，讓我們一起許下三個願望：。 聯合國193個會員國，現在地球上有50個國家直接間接捲入了戰火，世界並不太平也不安全。親愛的好朋友，我們一生所愛的人都在台灣這個島上，我們一生最美好的回憶也在台灣這個土地上，我們一生所奉獻、所努力打拼的目標也是維護台灣這個土地。台灣絕對不能發生戰爭！所以呼籲國人同胞，我們第一個願望就是維護台灣的安全。但是台灣現在人心非常非常的混亂，身為立法院長，我時常心懷憂慮。台灣最大的問題：小小的台灣島上，我們的思想是分歧的。有一部分台灣人想把台灣變成美國第51州，有一部分台灣人想把台灣變成日本第五個大島，有一部分台灣人想把台灣變成中國第31個省。親愛的好朋友，我們思想這麼的混亂，拜託各政黨領袖絕絕對不能在火上加油！在國家認同、意識形態上，我們只有一個目標：化解一切的分歧，集中所有的力量，集中所有的心力，一起來捍衛中華民國，好不好？國家安全，你問一個警察學校的學生他要當警察，這個世界什麼最重要？警察會說：沒有治安，沒有一切；你問一個師範學校要當老師的學生，這個世界什麼最重要？他會說：沒有教育，沒有一切；但是身為政黨領袖、為國家重要決策政策的制定者跟監督者，我們內心非常清楚：沒有安全，沒有一切！覆巢之下無完卵，所以任何情況之下，台灣安全永遠要擺在第一位。安全怎麼做？我們到醫院醫生希望你照X光，你到中醫診所中醫師幫你望聞問切，今天台灣的安全怎麼照X光？怎麼望聞問切？我們做好四大目標就可以鞏固台灣的希望。呼籲全國的同胞，我們做好：1950年美國前總統杜魯門下令第七艦隊保護台灣之後，70多年來我們國家的安全跟美國非常非常非常非常的關係重要，這個騙不了人，有的人懷疑美國，有的人信任美國，有的人喜歡美國，有的人不喜歡美國，但是美國的支持對台灣的安全非常的重要，所以要維護好美台關係。不管我們喜歡不喜歡，我們兩邊同文同種，我們有1千個1萬個理由維護好兩岸和平，我們沒有一個理由去破壞這個和平！大家過一樣的節慶，拜一樣的神佛，甚至祭祖清明節還有共同的祖先。絕大多數的台灣同胞不希望打仗，希望平安地過自己的日子，也希望兩岸和平交流。所以兩個維護、兩個保護一定是台灣安全此時此刻最重要的：保護中華民國、保護民主自由、維護美台關係、維護兩岸和平。。 今年上半年我們的出口貿易不得了，一片長紅，但是我們看到牆壁在濕的時候，我們就知道明後天山上要下雨，我們看到經濟景氣這麼衝的時候，成為執政黨經濟部門的官員要了解，我們絕對不能讓台灣的經濟發展「高科技笑哈哈、傳統產業苦哈哈」！我們要特別政府的關切點要在傳統產業、觀光產業、文創、醫療以及農民漁民這些基層，讓台灣的產業能均衡，人民能夠有賺錢致富的機會。。 幾十年來我們把民主的磚頭一面一面地砌上去，帶動人人的努力，今天台灣是一個民主的大牆，但是不能破壞。當我們破壞這民主大牆，它就不是一塊一塊，它是整面牆會倒下來，所以愛護民主、守護民主是朝野兩黨全體的責任。但是我們看到台灣民主已經發生了裂痕，去年大半所有主要的反對黨立法委員全部被罷免獵殺，這不是民主，這是政治的完全一場獵殺。今年我們又看到危機又出現，立法院身為全國最高民意機構通過了三讀，行政院長不簽署，親愛的好朋友，將來憲法老師在教憲法，在每一個學校他不知道這個憲法要怎麼教下去，教行政、總統、立法之間這會變成一個負面教材。，他愛惜他的羽毛、惜他的名聲，我也一樣，我們都不喜歡貪污腐敗亂搞，但是賴清德總統之後如果沒有辦法解決現在立法跟行政兩院的對立，未來民生受到重大傷害，我們台灣的民主絕對不能被全世界認為是假民主、真獨裁！大家說對不對？時間，我們希望賴清德總統、卓榮泰院長靜下來，就像在場的陳水扁前總統說的一句話，我非常認同：「」 我們現在發生衝突，行政、立法大家坐下來靜下心，有時間大家也有這個意願，我們把它妥協解決，讓台灣的民主再一次地進步。我對卓榮泰院長有信心，我對在野黨的配合度我也有信心，我們希望台灣的民主是繼續進步。再次感謝現場所有這麼多的好朋友、這麼多的嘉賓，尤其是駐外使節團，特別是海外正透過媒體來參與我們中華民國國慶的各位所有的好朋友。在115年中華民國國慶今天，讓我們一起歡呼中華民國生日快樂！祝福各位嘉賓身體健康！