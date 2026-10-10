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立法院長韓國瑜今（10）日在國慶大會致詞時，以「政治獵殺」、「假民主、真獨裁」等語批評執政團隊。對此，府方人士痛批，韓失態的言行，失去立法院長的格局，當各國外賓面前，大家特地來為國家生日表達慶祝，但聽到這些政治語言，「蠻貽笑國際的」，「其實我們對所有參加的貴賓，都覺得真歹勢」。中華民國國慶大會上午在總統府前廣場舉行，韓國瑜以大會主席身分致詞，直言台灣民主已經發生了裂痕，去年大罷免，所有主要的反對黨立法委員全部被罷免，「這不是民主，這完全是一場獵殺」；今年又看到，立法院身為全國最高民意機構，通過了三讀法律案，行政院長不副署，將來老師在學校教憲法，不知道這個憲法要怎麼教下去，「這會變成一個負面教材」。對於韓國瑜言論引起外界關注，府方人士表示，韓國瑜是慶籌會的主委，同時也是立法院的國會議長，因此在這個象徵國家團結的國慶大會上，他們邀請一些遠道而來的貴賓、友邦元首、使節，而韓失態的言行，且特別用一些扭曲的、不對的資訊在攻擊執政黨跟攻擊國家元首，比較失去立法院長的格局。府方人士提到，當各國外賓面特地來為國家生日表達慶祝，但聽到這些政治語言，「蠻貽笑國際的」，「其實我們對所有參加的貴賓，都覺得真歹勢」。府方人士提到，不希望因此失焦，因為總統用比較有高格局的方式來做回應，也清楚講到，「總統的權力是人民的託付，總統的責任是凝聚力量、帶領國家向前」，賴清德是以訴諸團結、凝聚力量的角度回應，同時在致詞上展現元首的高度。