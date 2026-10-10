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短線市場聚焦資金流向 台股企業獲利成長動能持續增強

受到長天期美國公債殖利率再度攀升影響，美股四大指數同步收黑，拖累台股8日走勢，呈現高檔震盪整理格局。但預估台股企業獲利成長動能持續增強，也看好AI相關供應鏈持續受惠於運算效能升級與規格提升趨勢。儘管大型權值股走勢相對疲軟，被動元件族群逆勢吸引資金青睞。隨著AI伺服器及高效能運算帶動高階積層陶瓷電容（MLCC）與晶片電阻需求快速增加，加上消費性電子旺季備貨啟動及車用電子滲透率持續提升，高耐壓、高容值產品供需逐漸轉趨緊俏，市場再度浮現漲價題材。安聯投信台股團隊表示，近期全球金融市場持續受到美國利率政策、債券殖利率變動及地緣政治風險等因素干擾，市場波動加劇。不過，隨著相關不確定因素逐步被消化，第四季市場焦點有望重新回歸企業營收、獲利表現與產業基本面，台股也有機會由企業獲利驅動投資階段。安聯台灣大壩基金暨安聯台灣科技基金經理人蕭惠中表示，雖然美國長天期公債殖利率維持高檔，短期對科技股評價帶來壓力，但AI產業基本面依然穩健。從GPU、ASIC、高階應用處理器對先進製程及先進封裝需求持續提升，到北美雲端服務供應商（CSP）不斷上修資本支出計畫，都顯示AI投資循環仍維持高度成長階段。安聯台灣智慧基金經理人陳思銘指出，短線市場焦點將聚焦資金流向、國際政經情勢與企業基本面表現，預期大盤將維持高檔震盪整理，資金則持續向具備實質業績成長題材的個股輪動。在企業獲利方面，安聯投信預估，台股企業獲利成長動能持續增強，2026年整體企業獲利年增率上修至84.07%，2027年可望再成長35.56%。其中，電子產業仍是主要成長引擎，2027年獲利成長率預估達45%，反映AI趨勢所帶來的結構性成長機會。展望後市，安聯投信台股團隊提到，AI相關供應鏈持續受惠於運算效能升級與規格提升趨勢，不僅可望帶動相關零組件需求成長，也將推升產業獲利與產品價值提升。投資策略方面，安聯投信台股團隊表示，現階段仍以AI供應鏈為核心配置，聚焦具備市占率提升、滲透率增加、規格升級及產品組合優化等成長動能的企業，並結合2026至2028年的產業發展趨勢，持續發掘基本面具上修潛力的投資標的。相較於大型權值股走弱，安聯投信台股團隊提到，被動元件族群今日逆勢成為吸金指標。隨著人工智慧伺服器及高效能運算對高階積層陶瓷電容與晶片電阻需求快速激增，加上消費性電子傳統旺季備貨啟動、車用電子市場滲透率持續提升，高耐壓與高容值規格產品供需轉趨吃緊，市場再度浮現漲價題材。