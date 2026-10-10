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▲艾瑞絲（如圖）在TikTok分享一段自彈自唱的影片，然而部分網友卻將焦點放在她「激凸」上。（圖／艾瑞絲IG@aries_8248）

知名YouTuber、「反骨男孩」前成員艾瑞絲經常在社群上PO出養眼辣照，近日她在TikTok上分享一段自彈自唱的影片，因「激凸」引發網友熱議。艾瑞絲昨（9）日發文回應，表示：「No bra已經是我生活中的一部分。」已經不穿胸罩很多年了，認為舒適度比穿不穿內衣重要，並強調自己沒有要提倡或者宣導：「我只是想要生活得chill一點！」艾瑞絲經營自媒體多年，近日在TikTok分享一段自彈自唱的影片，然而部分網友卻將焦點放在她「激凸」上，引起熱議。對此，艾瑞絲昨日親自回應：「我把這影片發在TikTok後沒想到留言區超級熱鬧，很在意我激凸，我已經不穿胸罩很多年了，現在才討論也太晚了。」艾瑞絲表示No bra已經是她生活中的一部分，認為舒適度比較重要，穿衣服沒必要讓自己不舒服。艾瑞絲直言穿不穿內衣，這是每個人的自主選擇，但華人比較重視得體和社會目光，而國外對這種事則很隨意，艾瑞絲分享看法說：「只有華人圈很傳統會覺得這很不檢點或羞恥，但我的疑問是：女性為什麼應該要按照『有沒有刺激男性』來穿衣服呢？」況且男生也會激凸。提及過往經驗，艾瑞絲表示在國外走跳時，大家都不太在意別人做什麼或穿什麼，根本不會有人注意這種事；對於到底要不要穿內衣，她強調沒有要提倡或者宣導，也沒那麼多時間跟大家辯論，「我只是想要生活得chill一點，『不穿』不是先進，『穿』也不等於落後，妳的身體，妳的選擇。」貼文一出引發不少共鳴。