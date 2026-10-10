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丁巧唯與導演老公王鼎霖投入毛孩保健品牌，背後藏著與愛犬相處的深刻回憶。她透露陪伴自己15年的雪納瑞「咕嘰」於2023年離世，當時她才剛生完二寶，心情相當低落，沒想到兩歲多的兒子一句「媽媽，咕嘰變成星星了，牠會一直在天空守護我們」，讓她瞬間淚崩，也開始重新思考如何讓毛孩擁有更長久、健康的陪伴。談起咕嘰，丁巧唯坦言，15年的陪伴讓牠早已是家中重要的一份子。愛犬離世時，她正處於剛生完二寶的階段，面對失去的心情格外難受，兒子天真的安慰卻讓她感受到另一種溫暖。這段經歷也讓她意識到，照顧毛孩除了三餐，更需要關注日常健康。丁巧唯表示，創立品牌的契機很單純，就是「愛」。她與先生體質敏感，平時重視飲食與成分，家中的馬爾濟斯Boss也常因天氣、換季及環境變化出現皮膚過敏與腸胃不適。看著毛孩逐漸變老，夫妻倆希望找到成分透明、能安心使用的產品，進而萌生自行研發的念頭。她也分享，過去常購買大罐裝保健品，卻遇過吃到一半結塊、只能丟棄的情況，因此這次開發產品時，也特別重視包裝的便利性，希望兼顧美觀與日常使用需求。王鼎霖則透露，大學時養的灰色貴賓Boogie有皮膚及排便問題，他曾每天協助牠排便，花了一整年嘗試不同飼料與保健品，才找到適合的搭配。這段照顧經驗，讓他在開發產品時尤其重視腸胃配方。丁巧唯形容咕嘰用一生教了自己一課，因此如今對毛孩保健格外用心，「希望大家提早幫寶貝打好底子，讓高品質的陪伴更長久，少一點遺憾，多一點美好！」