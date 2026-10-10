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台中市北屯區用路人請留意！市政府建設局推動「東山路一段道路改善工程」，第二階段（倡和巷至東山路一段 220 巷）將10月10日起至16日展開路面刨鋪作業。為避開日間車流，工程特別採夜間施工（每晚 20:00 至隔日 07:00），期間將實施車道調撥與交通管制；本次除全面更新1.4公里老舊路面，更將增設左轉專用道並優化行人無障礙空間，市府呼籲行經民眾減速慢行或提前改道。建設局長陳大田指出，東山路一段為北屯區商業及住宅發展的核心幹道，平日車流量龐大，部分路段因使用頻率高導致鋪面老化、龜裂及車轍情況。本次工程獲得中央經費補助，改善總長度約 1.4 公里。工程不僅全面更新老舊路面，更將人本交通理念納入規劃，包含串聯行人空間、升級路口無障礙設施，並規劃左轉專用車道，以實現「車流順暢、行人安全」的雙重目標。建設局說，施工期間將恪遵交通維持計畫，實施車道調撥與局部管制，並增派交管人員及強化警示標示。請行經該路段之用路人配合現場指揮減速慢行；建議民眾預先規劃替代路線，以維護行車及施工安全。市府將持續監督施工品質與進度，期盼打造更安全友善的通行環境。